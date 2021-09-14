機捷增加假日運量 9/18起周休午後直達車班恢復15分鐘

疫情降二級之後，接著中秋節連假來臨，桃園捷運公司今天上午表示，因應假日旅運逐漸增加需求，該公司決定，原本假日直達車每30分一班車距，自9月18日起周休假日，恢復直達車周休假日下午3時至晚上8時，每15分鐘一班車距，提供旅客搭乘選擇。

桃園捷運公司8月16日因應疫情緩解後，恢復直達車平日離峰時段（上午9時至下午5時、下午7時至營運結束)及假日全時段，每班車距為30分鐘。該公司表示，觀察8、9月的機場捷運假日運量，相較過去三級警戒假日運量，平均每天增加1.2萬人次以上，該公司考量旅客搭乘需求增加，決定在完善防疫作為下，增加直達車班距，未來也視疫情或旅客需求，採滾動式調整營運模式。

桃捷公司表示，旅客假日如果前往機捷沿線各景點，包括A2三重站的新北大都會公園、A10山鼻站的山腳鹿場、A10山鼻站及A11坑口站的機捷田園景觀大道、A11坑口站的坑口彩繪村、A17領航站的橫山書法藝術公園、A19體育園區站的青塘園生態公園、A21環北站的中壢老街溪河岸公園等戶外休閒去處，務必配合商家、地方政府防疫政策，遵守相關防疫規定休閒遊憩。