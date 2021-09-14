台61線竹南、後龍平交路口 中秋節連假部分時段封閉

中秋節連續假期4天，公路總局第二區工程處苗栗工務段因應台61線可能湧現的返鄉及旅遊車潮，9月20日、21日部分時段封閉台竹南、後龍路段平交5個路口，工務段提醒用路人注意。

苗栗工務段指出，台61線竹南、後龍路段是中秋節連續假期重要交通疏運路段，為有效紓解台61線北上車潮，將部分時段封閉5個平交路口，以利主線車流疏導，封閉採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口，務必提前改道。

5處封閉路口包括台61線89公里670公尺冷水坑（龍好街11巷）、92公里330公尺中美里路、92公里900公尺保福路、94公里200公尺竹南垃圾場路，及101公里300公尺苗11大山腳路，9月20日至9月21日下午3點至晚上11點橫向路口封閉，封閉路段、時段工務段派員偕同現場警力協助引導車流。