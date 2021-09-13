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桃園青年局號召百人合唱原創歌曲Move On 歌詞抗疫加油

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市政府青年局號召18個高中職及大專院校音樂性社團，演唱由在地嘻哈團體哈梭褲HustleCrew所原創單曲《Move On》，用歌聲為疫後復甦的台灣加油打氣。圖／青年局提供
桃園市政府青年局號召18個高中職及大專院校音樂性社團，演唱由在地嘻哈團體哈梭褲HustleCrew所原創單曲《Move On》，用歌聲為疫後復甦的台灣加油打氣。圖／青年局提供

隨著疫情逐步趨緩，桃園市政府青年局號召18個高中職及大專院校音樂性社團，共100位青年，演唱由在地嘻哈團體哈梭褲HustleCrew所原創單曲《Move On》，用歌聲及無畏態度為疫後復甦的台灣加油打氣。

Move On由青年局社團辦公室團隊統籌製作，透過疫情期間與同學線上互動匯集青年心聲，並邀請桃園在地嘻哈團體進行詞曲創作。有別以往抗疫合唱的抒情曲風，以時下流行的嘻哈風格進行創作，歌詞道出2021因疫情打亂生活的青年心聲，展現疫世代青年的韌性引發共鳴。

桃園新興高中熱音社長張子晨表示，原定在7月的成發取消了，社員都非常沮喪，得知大合唱的行動後馬上參加，不僅凝聚社團，也希望鼓勵社會大眾。

為展現本次社團青年影響力的行動，青年局更邀請藝人李芷婷於歌曲共同獻聲，李芷婷指出，自己的生活因疫情有很多變化，剛開始也覺得很挫折，因此這首歌很符合我的心境，唱起來特別有感覺。

青年局長顏蔚慈表示，自五月疫情爆發以來，學生的實體活動全數取消，希望在這特別的一年，協助社團青年仍可盡情享受青春。

桃園市政府青年局，邀請藝人李芷婷於歌曲共同獻聲，用歌聲抗疫。圖／青年局提供
桃園市政府青年局，邀請藝人李芷婷於歌曲共同獻聲，用歌聲抗疫。圖／青年局提供

青年 疫情 桃園

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