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北市精準疫調！柯文哲爆曾有確診者去摩鐵「太太在不敢招供」

台南市、新竹縣攜手拚觀光 住宿團客互送限量伴手禮

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）新竹縣長楊文科（右）代表雙方簽下合作備忘錄，推出限量專屬好康。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左）新竹縣長楊文科（右）代表雙方簽下合作備忘錄，推出限量專屬好康。記者謝進盛／攝影

拚疫後觀光，台南市及新竹市旅行同業公會今簽署安心國旅團遊互惠備忘錄，新竹縣長楊文科率隊南下與台南市長黃偉哲代表雙方簽署，針對15人以上住宿團客，將各提供500份專屬伴手禮及體驗活動好康。黃偉哲說，台南與竹縣都是疫情較輕微地方，這是強強聯手。

台南、竹縣這項觀光互惠，自今年10月8日至12月31日止。黃偉哲說，未來新竹與台南，包括縣政跟市政、城市治理及人員互訪，能開啟很多合作，也期待經過互相合作，互相共好，讓台灣也共好。黃偉哲、楊文科也笑說，台南、新竹都有科學園區，都是科技重鎮，也都成立職業籃球，改天應相約交流互尬球技，推廣籃球運動。

新竹縣政府交通旅遊處處長游志祥說，新竹縣政府推出「滿竹券 」多項優惠好康，針對台南市民限量專屬優惠；凡來自台南合法旅行社代辦15人以上，住宿新竹縣安心旅宿標章旅館1晚以上，另贈送市價500元新竹好禮伴手禮，限量500份，每份包括擂茶、蜂蜜、東方美人茶、仙草茶包等，還有觀光旅遊DIY免費體驗，若搭配5倍券使用，還有新竹縣旅宿相關加碼優惠。

台南市政府觀旅局長郭貞慧也說，台南市針對新竹縣15人以上團客住宿，也推出專屬優惠，除贈送限量台南好禮伴手禮500份，更加碼贈送團體旅客500張如四草綠隧、台江線、安平海、尖山埤江南度假村、烏山頭水庫等台南市觀光遊船票券，還可前往柳營靶場以100元享受市價400元射擊課程，保證物超所值 。

台南市及新竹縣疫後攜手拚觀光，今簽署合作備忘錄，推出限量專屬好康。記者謝進盛／攝影
台南市及新竹縣疫後攜手拚觀光，今簽署合作備忘錄，推出限量專屬好康。記者謝進盛／攝影

新竹 黃偉哲 伴手禮

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