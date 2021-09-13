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桃醫推6道秋季護肺料理 白色食材入菜潤肺補氣
中秋節將至，中醫視為適合養肺季節，衛福部桃園醫院營養科今天發表「秋意上心頭養肺正合時」養肺飲食料理，營養師江志純、吳家瑜分別提出營養科調配的6道白色潤肺料理、並提醒民眾檢視日常飲食均衡，搭配良好生活習慣、做運動，增強身體免疫力。
衛福部桃園醫院營養科發表的秋季養肺飲食料理，包括百合蘆筍炒肉絲、黃耆鱸魚蒸豆腐、梅香蓮藕片、山藥薏仁排骨湯、牛蒡蛤蜊雞湯及銀耳蓮子湯共6道護肺料理。
江志純表示，秋天燥氣易傷肺，為教導民眾順應節氣，利用當季食材、結合中醫觀點，選擇白色潤肺食物，例如山藥、白木耳、蓮藕、蓮子、水梨、百合、洋蔥、蒜頭、豆腐、豆漿、杏仁茶等食材，輕鬆做護肺飲食，潤肺補氣養生。
吳家瑜表示，秋天季節裡，民眾學習做護肺飲食，也要檢視自己日常飲食是否均衡，尤其防疫期間更注重視均衡飲食，利用護肺料理、搭配良好的生活習慣，平日做做養肺操或太極拳、健走等運動、正向心情調適，增加身體抵抗力。
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