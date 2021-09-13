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桃園農產品計程車直送新模式 9月22日觀音香瓜地瓜箱直銷
桃園市觀音鄉農會幫農民促銷農產品，今天下午與台灣大車隊簽定計程車外送農產品串聯專案，市長鄭文燦參與和鼓勵農產直送銷售，由市府補助運費50元，鄭表示，開放計程車做物流車隊，協約農產品產地直送成為新的潮流，也讓消費者習慣這個模式，繼農漁會推出蔬菜箱、鮮魚箱之後，觀音農會接續推出香瓜、地瓜箱將受到消費者歡迎。
這項農產品外送專案，由觀音區農會理事長許文進和台灣大車隊代表簽約合作，該農會總幹事江謝悠表示，該項外送專案自9月22日起至11月中旬，為期2個月，觀音農會推出觀音香瓜、地瓜箱農產銷售，由台灣大車隊產地直送消費者。
觀音區農會新推的香瓜、地瓜箱農產品，預計幫農民銷售2000件，台灣大車隊預定出動5、60輛計程車、每車可載送30至40件，包括市府補助50元運費在內，香瓜箱每件10斤促銷，第1箱660元、第2箱605元，地瓜箱每件10斤，促銷第1箱310元、第2箱255元，歡迎消費者選購產地直銷的農產品。
鄭文燦表示，防疫期間，桃園有全國最大防疫車隊協助接送，疫苗接種期間，也有六大車隊加入愛心計程車行列，載送65歲以上、孕婦免費接送，如今計程車加入物流車隊，與各農會合作推出產地直送農產品，可提出許多農特產品直送促銷，成為新的消費模式。
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