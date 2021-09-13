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桃園焚化廠合約將到期 市府3階段方案清空垃圾

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市垃圾量遽增，市府期望觀音生質能中心年底上線，增加垃圾處理量能。圖/桃園市環保局提供
桃園市垃圾量遽增，市府期望觀音生質能中心年底上線，增加垃圾處理量能。圖/桃園市環保局提供

桃園市2014年升格以來，人口突破226萬人，垃圾量隨之遽增。市府與欣榮焚化廠的合約10月將到期，市府採取短、中、長期方案解決垃圾問題，短期為觀音生質能中心年底上線，中期增加2座MT（機械分選處理）廠房及輔導3座SRF（固體回收燃料）廠房，長期強化垃圾分類及減量，目標2029年全面清空掩埋場內垃圾。

欣榮垃圾焚化廠20年合約將滿，欣榮和市府重新議約價格談不攏，不分黨派議員砲轟市府20年已給欣榮近200億，土地硬體已攤提，處理費卻居高不下，批環保局被掐著脖子走。由於談判結果不如預期，市府環保局祭出限制性招標，確定原有合約展延2年。環保局長呂理德透露新約協商有進展，未來會爭取最有利條件。

呂理德表示，觀音生質能源中心正在試車，但受疫情影響，國外的技師無法來台，年底能否營運仍有變數，如今欣榮焚化廠既有合約展延2年，等到觀音生質能源中心營運，確認可處理的垃圾量後，回頭再和欣榮議約，會更有籌碼。

呂理德表示，桃園每年垃圾量約50萬噸，欣榮焚化爐年處理量僅37.2萬噸，12.8萬噸無法焚化的垃圾，目前先打包暫置於龍潭、楊梅、觀音、八德等掩埋場，待觀音生質能中心完工啟用，每年可處理26萬8275噸。

呂理德表示，中期方案將於大園區、觀音區新增2座MT廠，透過機器分選垃圾，減少焚燒量，市府也會輔導民間於桃園科技工業園區、新屋區設置3座SRF廠，將固體廢棄物經分選後，轉製為高熱值燃料，提供工業用鍋爐使用；長期方案則是強化垃圾分類及減量，市轄4處垃圾掩埋場優先處理最大量堆置及未覆土垃圾，再處理有覆土垃圾，預計2029年全面清空。

桃園 垃圾分類 焚化爐 廢棄物

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