桃園青埔人口暴增！青埔國小擴建校舍 也將新建青園國小

桃園中壢區青埔國小，因青埔特區近年來人口急速增加，因此市府推動青埔國小第2期新建校舍工程，完工後將會擴增到48班，並採先建後拆的方式，來紓解青埔國小校舍不足問題，市長鄭文燦今天上午前往視察，不只關心學童午餐防疫狀況並表示青埔第2所青園國小將開工。青埔國小校長許清勇指出，未來校舍全數建造好將會有60個班級，約1800名學童及幼兒園6個班。

許清勇表示，目前已完成行政大樓及2棟教學大樓，剩下的1棟教學大樓預計明年3月完工。等先建後拆的舊校舍拆除後，將蓋一個全新的操場，以容納所有學生使用，屆時將會有60個班級，約1800名學童。

許清勇進一步指出，未來的附設公幼會有6個班級，預計明年4月開始公告，5月登記報名，6月開始上課。

教育局長林明裕表示，由於前2年廚房上方在增建教室，所以學校的午餐改由臨進興國國小提供。如今工程完成，自這學期開始校方廚房已可自行供餐；林明裕也指出，學童使用午餐隔板，用餐期間不交談，用餐後會清潔消毒。每天供餐結束後，餐桶餐具清洗皆會放置消毒櫃殺菌，並以清潔劑及漂白水刷洗用具，確保環境衛生安全。