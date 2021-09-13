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尖石鄉秀巒村邊坡崩塌 秀巒國小停課、居民撤離

中央社 / 新竹縣13日電

新竹尖石鄉秀巒村白石溪右岸邊坡今天發生崩塌意外，新竹縣政府表示，沿溪5間住戶及秀巒國小師生撤離，學生由師長護送且平安回家。秀巒國小上午11時起停止課，但照常上班，教師安置於田埔分校。

新竹縣消防局指出，今天獲報在竹60線31公里處發生土石坍方，造成白石溪堵塞，土石淹沒竹60線道路，為保護附近住民，已讓沿溪的5間住戶、與秀巒國小師生等進行撤離。

新竹縣政府今天宣布，尖石鄉秀巒國小後方山坡崩塌，為維護學生安全，學校針對學生緊急做安全撤離，因此，秀巒國小今天上午11時起停止上課、照常上班。目前，全數學生皆由家長接回，教師則安置於田埔分校。

尖石鄉公所指出，為安置撤離住戶，田埔部落文健站及教會準備收容空間，保護住戶安全，而當地的外環道已封閉，雙向禁止通行以維護人車安全。目前，北區水資源局與尖石鄉公所皆派廠商進行相關搶修作業。

新竹 尖石鄉 崩塌

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