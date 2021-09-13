快訊

直播／新北幼兒園案最新進度 指揮中心下午2時說明

全員鷹派中：日本自民黨總裁選加碼的「中國包圍網」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園垃圾車大遲到 滿街人苦等半小時以上

聯合報 / 記者朱冠諭曾增勳／桃園即時報導
桃園市最近有多處垃圾車「遲到」，讓里民只能吹風苦等，許多里民大喊吃不消。圖/桃園市環保局提供
桃園市最近有多處垃圾車「遲到」，讓里民只能吹風苦等，許多里民大喊吃不消。圖/桃園市環保局提供

桃園市最近有多處垃圾車「遲到」，讓里民只能吹風苦等，為了等垃圾車，甚至要站在路旁等超過半小時以上，讓里民大喊吃不消。市府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，近期欣榮焚化廠其中一個爐子停爐檢修，每天可處理的垃圾量從1200噸砍半只剩600噸，處理不完的垃圾需運到楊梅、觀音、龍潭的掩埋場，此外，平鎮和中壢的垃圾車調度也必須分流調整，才導致垃圾車塞車。

「真的很誇張」，中壢區龍岡里長吳淑情直言，原本垃圾車晚間8點半要到，這幾周卻要等到晚間10點多才來，因實施垃圾不落地，不能棄置垃圾，如果等不到垃圾車，又要提著大包小包的垃圾回家，不僅費時也增加大家負擔，為免里民久候，她先跟垃圾車駕駛聯絡，確認對方從焚化廠出發後，再透過廣播請里民出來倒垃圾。

蘆竹區南崁里長邱顯助說，清潔隊員周日、周三休假，造成周一、周四垃圾車清運時間，因為垃圾量太大，造成垃圾車時間延誤，里民往往要等半小時到1小時。

桃園區大業路周邊的福元里路段，里民最近常碰上垃圾車收垃圾時間延誤，福元里長朱智菁表示，2個月來，里民反應晚上垃圾車收取垃圾時間遲到，有時候要等超過一小時，周一及周四收垃圾時間延誤更明顯。

八德區資源回收車採取星期一、三、五或二、四、六隔日收規定，造成里民等資源回收車較久，八德里長聯誼會上月抗議，清潔隊取消八德回收車隔日收規定，大福里長呂學昌表示，之前隔日收規定，因為回收資源量大，里民要等半小時以上，現在八德區資源回收車每天清運，大大減少里民等候時間。

羅文林坦言，桃園隨著人口及活動不斷增加，垃圾量也逐年增加，趨勢很難抵擋，目前僅一座欣榮焚化廠已不足處理全市垃圾，有待觀音生質能中心啟用以解決問題，且民眾的減量、分類習慣也要落實。

垃圾車 桃園 資源回收

延伸閱讀

富邦證券員工確診 桃園分公司暫停服務至24日

愛犬掙脫牽繩遭垃圾車輾斃 飼主求償10萬敗訴

江北重劃區住戶遭垃圾車「放生」 環保局承諾月底解決

小班童圍牆排排站等垃圾車 超熱愛程度讓幼教師「機會教育」

相關新聞

尖石秀巒控溪部落土石坍方 附近住民及師生緊急撤離

新竹縣尖石鄉秀巒村控溪部落今天上午發生土石坍方意外，造成雙向無法通行、白石溪也堵塞，縣府工務處及鄉公所已派員前往處理，目...

針對桃園平鎮地下停車場坍塌意外 桃市府6點反駁

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程去年發生大崩塌，造成1死2傷，民眾黨立委蔡壁如今表示，桃園市政府僅採用單一機構的鑑定，...

百道雷射光束　光臨藝術節「科技未來」每晚點亮新竹

2021新竹光臨藝術節第二彈「科技未來」燈區即日起至10月16日每晚6點準時點亮東大陸橋、新竹公園、中央公園及三民公園。...

桃園垃圾車大遲到 滿街人苦等半小時以上

桃園市最近有多處垃圾車「遲到」，讓里民只能吹風苦等，為了等垃圾車，甚至要站在路旁等超過半小時以上，讓里民大喊吃不消。市府...

竹縣新豐看海堤岸設「海洋回收站」 邀民眾淨灘換好禮

新竹縣致力打造最美海岸線，為推廣淨灘活動，新竹縣政府環保局在新豐鄉看海堤岸成立「海洋回收站」，並辦理「大家相揪來拚掃」資...

昔日又毒又臭 守護新豐海岸 無人機將定期監控

新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸近期完成海岸防護工程，立委林為洲今天與海洋委員會、經濟部水利署等單位一同前往會勘。海委會表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。