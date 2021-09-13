桃園垃圾車大遲到 滿街人苦等半小時以上

桃園市最近有多處垃圾車「遲到」，讓里民只能吹風苦等，為了等垃圾車，甚至要站在路旁等超過半小時以上，讓里民大喊吃不消。市府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，近期欣榮焚化廠其中一個爐子停爐檢修，每天可處理的垃圾量從1200噸砍半只剩600噸，處理不完的垃圾需運到楊梅、觀音、龍潭的掩埋場，此外，平鎮和中壢的垃圾車調度也必須分流調整，才導致垃圾車塞車。

「真的很誇張」，中壢區龍岡里長吳淑情直言，原本垃圾車晚間8點半要到，這幾周卻要等到晚間10點多才來，因實施垃圾不落地，不能棄置垃圾，如果等不到垃圾車，又要提著大包小包的垃圾回家，不僅費時也增加大家負擔，為免里民久候，她先跟垃圾車駕駛聯絡，確認對方從焚化廠出發後，再透過廣播請里民出來倒垃圾。

蘆竹區南崁里長邱顯助說，清潔隊員周日、周三休假，造成周一、周四垃圾車清運時間，因為垃圾量太大，造成垃圾車時間延誤，里民往往要等半小時到1小時。

桃園區大業路周邊的福元里路段，里民最近常碰上垃圾車收垃圾時間延誤，福元里長朱智菁表示，2個月來，里民反應晚上垃圾車收取垃圾時間遲到，有時候要等超過一小時，周一及周四收垃圾時間延誤更明顯。

八德區資源回收車採取星期一、三、五或二、四、六隔日收規定，造成里民等資源回收車較久，八德里長聯誼會上月抗議，清潔隊取消八德回收車隔日收規定，大福里長呂學昌表示，之前隔日收規定，因為回收資源量大，里民要等半小時以上，現在八德區資源回收車每天清運，大大減少里民等候時間。

羅文林坦言，桃園隨著人口及活動不斷增加，垃圾量也逐年增加，趨勢很難抵擋，目前僅一座欣榮焚化廠已不足處理全市垃圾，有待觀音生質能中心啟用以解決問題，且民眾的減量、分類習慣也要落實。