竹縣新豐看海堤岸設「海洋回收站」 邀民眾淨灘換好禮
新竹縣致力打造最美海岸線，為推廣淨灘活動，新竹縣政府環保局在新豐鄉看海堤岸成立「海洋回收站」，並辦理「大家相揪來拚掃」資源回收換好禮活動，歡迎民眾一起來淨灘，以實際行動守護海洋生態。
環保局表示，因疫情影響，6月至7月活動暫停舉辦，8月至12月再次展開淨灘活動並增加場次，9月及10月從原先只有每個月第一、三周的周三舉辦，調整成每周三都舉辦，11至12月再恢復為隔周舉辦，活動時間從下午1點到5點。
環保局說，民眾只要持紙、鐵、鋁、塑膠及玻璃等材質的任意容器及海洋垃圾，兩者相加達0.5公斤，在現場進行回收並填寫問券，就可兌換精油乾洗手，每人每場活動限兌換1份，主辦單位也會贈送一張集點卡，如累計參與活動滿6次者，可領取洗手乳一瓶，數量有限，送完為止。
縣府表示，新竹縣最美海岸線，從竹北新月沙灣到新豐坡頭漁港，總長約12公里，人文自然地景豐富、景觀悠美的海岸線，新豐坡頭漁港轉型成功，盼打響竹縣海岸遊憩環境，歡迎民眾相約造訪海天一色風光，來趟海濱輕旅行，也請遊客在遊玩時，隨手將垃圾帶走，共同維護環境。
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