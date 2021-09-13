快訊

直播／新北幼兒園案最新進度 指揮中心下午2時說明

全員鷹派中：日本自民黨總裁選加碼的「中國包圍網」？

竹縣新豐看海堤岸設「海洋回收站」 邀民眾淨灘換好禮

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為推廣淨灘活動，新竹縣政府環保局在新豐鄉看海堤岸成立「海洋回收站」。圖／新竹縣政府提供
為推廣淨灘活動，新竹縣政府環保局在新豐鄉看海堤岸成立「海洋回收站」。圖／新竹縣政府提供

新竹縣致力打造最美海岸線，為推廣淨灘活動，新竹縣政府環保局在新豐鄉看海堤岸成立「海洋回收站」，並辦理「大家相揪來拚掃」資源回收換好禮活動，歡迎民眾一起來淨灘，以實際行動守護海洋生態。

環保局表示，因疫情影響，6月至7月活動暫停舉辦，8月至12月再次展開淨灘活動並增加場次，9月及10月從原先只有每個月第一、三周的周三舉辦，調整成每周三都舉辦，11至12月再恢復為隔周舉辦，活動時間從下午1點到5點。

環保局說，民眾只要持紙、鐵、鋁、塑膠及玻璃等材質的任意容器及海洋垃圾，兩者相加達0.5公斤，在現場進行回收並填寫問券，就可兌換精油乾洗手，每人每場活動限兌換1份，主辦單位也會贈送一張集點卡，如累計參與活動滿6次者，可領取洗手乳一瓶，數量有限，送完為止。

縣府表示，新竹縣最美海岸線，從竹北新月沙灣到新豐坡頭漁港，總長約12公里，人文自然地景豐富、景觀悠美的海岸線，新豐坡頭漁港轉型成功，盼打響竹縣海岸遊憩環境，歡迎民眾相約造訪海天一色風光，來趟海濱輕旅行，也請遊客在遊玩時，隨手將垃圾帶走，共同維護環境。

民眾只要持紙、鐵、鋁、塑膠及玻璃等材質的任意容器及海洋垃圾，兩者相加達0.5公斤，在現場進行回收並填寫問券，就可兌換精油乾洗手。圖／新竹縣政府提供
民眾只要持紙、鐵、鋁、塑膠及玻璃等材質的任意容器及海洋垃圾，兩者相加達0.5公斤，在現場進行回收並填寫問券，就可兌換精油乾洗手。圖／新竹縣政府提供

新竹 淨灘 海洋垃圾

延伸閱讀

竹縣嚴查廚餘養豬 湖口某養豬場被查獲2桶廚餘

竹縣投2100萬改善新豐海岸 串聯自行車道及步道

屏東看海美術館「春江獸」走了 民眾敲碗要再相逢

中秋連假竹縣商圈加強人流管制 遊樂園降載50%

相關新聞

尖石秀巒控溪部落土石坍方 附近住民及師生緊急撤離

新竹縣尖石鄉秀巒村控溪部落今天上午發生土石坍方意外，造成雙向無法通行、白石溪也堵塞，縣府工務處及鄉公所已派員前往處理，目...

針對桃園平鎮地下停車場坍塌意外 桃市府6點反駁

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程去年發生大崩塌，造成1死2傷，民眾黨立委蔡壁如今表示，桃園市政府僅採用單一機構的鑑定，...

百道雷射光束　光臨藝術節「科技未來」每晚點亮新竹

2021新竹光臨藝術節第二彈「科技未來」燈區即日起至10月16日每晚6點準時點亮東大陸橋、新竹公園、中央公園及三民公園。...

桃園垃圾車大遲到 滿街人苦等半小時以上

桃園市最近有多處垃圾車「遲到」，讓里民只能吹風苦等，為了等垃圾車，甚至要站在路旁等超過半小時以上，讓里民大喊吃不消。市府...

竹縣新豐看海堤岸設「海洋回收站」 邀民眾淨灘換好禮

新竹縣致力打造最美海岸線，為推廣淨灘活動，新竹縣政府環保局在新豐鄉看海堤岸成立「海洋回收站」，並辦理「大家相揪來拚掃」資...

昔日又毒又臭 守護新豐海岸 無人機將定期監控

新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸近期完成海岸防護工程，立委林為洲今天與海洋委員會、經濟部水利署等單位一同前往會勘。海委會表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。