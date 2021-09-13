針對桃園平鎮地下停車場坍塌意外 桃市府6點反駁

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程去年發生大崩塌，造成1死2傷，民眾黨立委蔡壁如今表示，桃園市政府僅採用單一機構的鑑定，應該要再尋求另一個公正的第三方調查；台北市土木建築學會理事長余烈也公布關鍵監視器畫面，質疑土堆堆放過高，加上卡車重量與加速、剎車造成的衝擊，才是坍塌主因。桃園市政府交通局出面回應指出，桃園建築師公會的事故鑑定報告書、地檢署的起訴書及行政院公共工程委員會都只有指出結構技師有疏失，非其他機構認定施工堆土有過失。

桃市府交通局提出六點回應表示，地下停車場去年發生崩塌意外，桃園地檢署於今年3月偵察終結，依刑法276條過失致死罪起訴建築師、結構技師及營造廠共3人，市府得知被告有3人後，隨即書面向地檢署取得起訴書，並經委託律師研究法律意見後，已委託律師撰寫訴狀，於8月向桃園地方法院遞狀對營造廠提出民事求償，外界指市府未向營造廠求償，並非事實。

第二、鑑定報告指出事故發生原因為原結構計算書設計之柱頭板斷面剪力僅有法規規定的14.7％，鑑定報告並未指出施工不當，結構計算疏失之鑑定結果為科學化計算而得，然計算疏失導致樓板無法負擔荷重，反而將事故原因歸咎於施工填土載重過重，堆土導致樓版崩塌。結構技師在地檢署、工程會及市議會都曾提過，影片也曾多次播放，然桃園建築師公會的事故鑑定報告書、地檢署的起訴書及行政院公共工程委員會對技師懲戒決議都未採納，除結構技師外並無其他機構認定施工堆土有過失。

第三、去年事故發生初期，關係人建築師及營造廠，為避免事故鑑定結果不客觀，原預定分別找桃園建築師公會及台灣省土木技師公會各作鑑定，而交通局亦規劃另找桃園結構技師公會作鑑定。然後來營造廠與建築師皆委託桃園市建築公會作鑑定，故市府亦同時委託桃園建築師公會作鑑定，無須另找公正單位檢核。

第四、結構技師洪維良在的業務疏失於今年2月已遭行政院公共工程委員會懲戒確定，市府委託新北地院對其進行財產假扣押時發現洪已進行脫產，洪的言論並無可信度。

第五、事故發生後交通局，必須重作構造變更設計採鋼結構，變更內容經台灣大學地震工程研究中心審查，部分補強修繕皆以最高標準進行，故造價本比原混凝土構造貴，並無造價偏高情形。

最後崩塌搶救工程2500萬元，為拆除損壞構造及穩定地盤所必要，與原停車場工程分屬2事，不應混為一談。