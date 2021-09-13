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助製造業轉型香山工業區服務中心輔導首家廠商提升產能
新竹市府去年起設立「香山工業區服務中心」並推動「工業區立體化方案」協助香山區製造業透過「立體化」突破限制，進行產值產能升級。市府指出，在地深根超過20年的昇詮科技透過香山工業區服務中心協助，成為竹市第一家申請通過工業區立體化獎勵容積案，預計今年底動工，2023年完工將新建標準化科技廠房及6條智能化生產線，屆時每年產值最高可達6億元，可提供42個就業機會。
市府產發處指出，竹市香山區製造業目前約有557家工廠，以機械設備業及金屬製品業為主，市府規畫轉型為「精密機械與智慧製造基地」，輔導既有工廠轉型、升級生產技術與創造產業附加價值為目標，去年配合行政院的「工業區更新立體化發展方案」，設立「香山工業區服務中心」提供單一諮詢窗口，助中小企業解決土地使用效率及廠房擴建更新問題，度過轉型困境。
去年起推動的都市計畫工業區立體化方案容積獎勵項目有3項，包括新增投資容積獎勵最高15％，能源管理最高5％及捐贈產業空間或繳納回饋金最高30％，合計最多50％容積率獎勵，除可解決企業缺地問題、減少土地取得成本，亦可鼓勵企業升級轉型、提升投資動能。
產發處說，這次成功輔導的昇詮科技股份有限公司總投資金額達4.6981億元，透過立體化後，開發強度容積率由原來210%提高為247.8%，新增容積樓地板面積875.05平方公尺。
現尚有2家企業輔導中，希望該成功投資模式能帶動更多廠商投入立體化而提升產能。市府也將持續透過「香山工業區服務中心」以一站式服務，協助企業瞭解容積獎勵政策及公司把營運總部搬到新竹市獎勵辦法，提供傳統製造業廠房「更新」、「向上長高」的機會，進而活化土地、吸引投資。
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