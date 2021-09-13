尖石秀巒控溪部落土石坍方 附近住民及師生緊急撤離
新竹縣尖石鄉秀巒村控溪部落今天上午發生土石坍方意外，造成雙向無法通行、白石溪也堵塞，縣府工務處及鄉公所已派員前往處理，目前正在搶通中，為確保安全，秀巒國小師生先撤離並停課一天，學生由師長護送回家。
消防局表示，今天早上10點17分接獲民眾報案，竹60線31公里處發生土石坍方，土石從高約300公尺的山頭滑落下方的白石溪及竹60線，為確保周遭住民安全，消防隊先針對沿溪的5戶民宅及秀巒國小師生等進行撤離。
尖石鄉公所表示，當地本來就是土質鬆動區，雖然璨樹颱風剛走，但此次颱風，其實未帶來太多雨量，早上發生的土石坍方意外，是長期原有的問題，鄉公所立即通報新竹縣政府、水土保持局台北分局及水利署北區水資源局並成立災害應變中心，並進行秀巒國小師生及控溪部落周邊人員撤離疏散作業。
目前北水局已派員搶修，辦理河道搶險清疏，鄉公所也在田埔部落文健站及教會準備收容空間，以便安置撤離住戶民眾，當地的外環道已封閉，雙向禁止通行以維護人車安全。
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