桃園企業深耕地方35載 捐贈救護車回饋鄉里

藤輝機械有限公司在桃園成立35年，董事長黃吉藤伉儷為回饋社會，今捐贈消防局茄苳分隊1輛救護車，由市長鄭文燦代表受贈，藤輝公司盼以此舉拋磚引玉，幫助更多需要緊急救護的患者，造福桑梓。

藤輝機械1986年成立於桃園市，初期以紡織零件加工為主，2004年轉型以對日本精密加工，總經理黃櫂鈞表示，父母親40多年前赤手空拳來到桃園，靠努力打拚成立藤輝公司，並在日前搬遷到八德國豐街一帶，捐贈救護車一事已在父親黃吉藤心中盤繞多年，今天終於圓夢，盼能藉此回饋鄉里，

桃園市議會副議長李曉鍾表示，與黃吉藤夫妻是30多年老友，多年前就聽說他想捐贈救護車，2人的善心非常難能可貴；董事長夫人陳玉仙平時也熱心公益，喜歡游泳的她，更會把開游泳課收到的學費全數捐給慈善機構。

市長鄭文燦指出，茄苳地區是桃園市人口成長快速的地區之一，住宅多、中小企業也多，因此救護工作顯得十分重要。