竹市文化局出版5書 獲獎勵出版文獻書刊 優等及佳作

由新竹市文化局出版東山弦歌半世紀：新竹中學1922-1975》、《新竹區域社會踏查》、《竹光重現：戰後新竹美術發展》、《融匯與傳承：清領到日治時期美術史》及《竹塹文獻雜誌》69期：新竹城隍藝文析賞等五書，榮獲國史館台灣文獻館「110年度獎勵出版文獻書刊」優等及佳作獎項肯定；市長林智堅說，這些得獎出版書籍的內容，均是經過長時間淬煉而成的菁華成果，無論是地方史或美術史之研究，都能看到新竹市百年來深厚的文史及藝術底蘊。

這五書榮獲國史館台灣文獻館「110年度獎勵出版文獻書刊─使用政府預算學術性書刊、使用政府預算-推廣性書刊」獎項評比優等及佳作佳績，出版成果豐碩。

林智堅表示，這次藉由國史館台灣文獻館的獲獎肯定，將吸引更多民眾關注新竹文史，鼓勵號召更多新血投入地方研究及美術史研究，為在地文史藝術傳承扎根。

本次唯一獲優等作品《竹光重現─戰後新竹美術發展》由四名相關學者專家黃義雄、徐婉禎、張晴文、張馨之合著撰寫。張馨之表示，美術史套書緣自於竹市向文化部爭取的「美術館專業營運升級計畫」補助案，完善美術館應具備的展覽、典藏、研究與教育功能，在地美術史的研究成果上，分別於去年初及今年初發行《融匯與傳承─清領到日治時期新竹美術史》及《竹光重現─戰後新竹美術發展》上下套書，歷時三年調查研究與編撰才完成，完整呈現新竹地區自清領時期至今的美術發展。

《融匯與傳承─清領到日治時期新竹美術史》收錄豐富的新竹歷史建築照片，並梳理由鄭、林家族帶起的書畫收藏與創作風氣，勾勒新竹之所以在清領時期被連橫譽為「文酒之盛冠北臺」的歷史脈絡；在日治時期，新竹受現代美術影響，相較於台灣其他城市，更展現傳統與新美術浪潮持續並進風貌，是新竹美術發展在清領到日治時期的特質。

《竹光重現─戰後新竹美術發展》闡述藝術現代化的思潮如何影響新竹美術，介紹戰後新竹師專在美術人才培育的概況，且討論解嚴前後新竹地區美術活動關鍵的畫會團體，挖掘新竹市美術環境的底蘊。

文化局表示，這次學術性得獎書刊佳作《東山弦歌半世紀：新竹中學1922-1975》作者為竹中退休教師張福春，其醞釀20年盡心蒐集母校新竹中學自大木校長創校至辛志平校長主政30年間學校教育發展的歷程點滴。

《新竹區域社會踏查》作者張德南同為竹中退休教師，補述及新增地方人物史誌，對新竹地區社會研究發展領域提出創新觀點，為後進研究作為提供許多重要的參考資料。

《竹塹文獻雜誌》69期亦獲得推廣性書刊佳作殊榮，主題名稱為新竹城隍藝文析賞，內容有別以往，以創新的藝術人文視野角度出發，分析欣賞探討城隍廟陣頭藝術表演的角色與功能、傳統工藝文化發展的歷程及與文化的創意結合。