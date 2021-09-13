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15日苗栗現場徵才活動 15廠商超過1000個職缺等你來

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署9月15日上午9點至下午1點，將在苗栗縣竹南科學園區就業服務台辦理現場徵才活動，15家廠商提供超過1000個職缺。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署9月15日上午9點至下午1點，將在苗栗縣竹南科學園區就業服務台辦理現場徵才活動，15家廠商提供超過1000個職缺。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署9月15日上午9點至下午1點，將在苗栗縣竹南科學園區就業服務台（竹南鎮科研路36號2樓）辦理現場徵才活動，15家廠商提供超過1000個職缺，歡迎鄉親來找工作。

苗栗縣竹南科學園區就業服務台15日現場徵才活動，以科技業廠商為主，搭配大型零售業大潤發及粉末冶金台灣保來得，其中智邦科技、超豐電子、京元電子及鼎元光電等廠商開出上百職缺，顯示人力需求符合當前外銷訂單，及製造業生產續呈雙位數成長情勢，包括技術員、採購管理師、品檢員、生管、設備工程師、資安工程師、製程工程師、收銀人員、賣場陳列人員等多樣性職缺。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心表示，多數職缺可配合安穩僱用獎助2.0計畫，勞工受僱後可獲得就業獎勵，4個月最高發給就業獎勵津貼2萬元，有興趣的求職者可至活動現場多加了解，另勞動部為協助應屆畢業青年尋職，推出應屆畢業青年尋職津貼計畫，最高可領3.2萬元，有興趣可洽詢活動現場人員，或上台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、賈桃樂臉書粉絲團，撥打0800-777888洽詢。

現場徵才為配合防疫，提醒求職者活動入場需全程佩戴口罩，攜帶身分證明文件進行實名制登記，並將實施量測體溫及提供酒精乾洗手，如有發燒或有呼吸道症狀者，請勿進入會場。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署9月15日上午9點至下午1點，將在苗栗縣竹南科學園區就業服務台辦理現場徵才活動，15家廠商提供超過1000個職缺。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署9月15日上午9點至下午1點，將在苗栗縣竹南科學園區就業服務台辦理現場徵才活動，15家廠商提供超過1000個職缺。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部 徵才活動 青年

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