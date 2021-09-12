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桃園復興區路樹倒塌扯斷電線 撤離269人持續增加中
受璨樹颱風加劇影響，桃園市復興區災害應變中心下午2點，召開第4次災情會議，指揮官中壢區長游正英表示，目前復興區雨勢增強中，雖未達強制撒離的標準，進行預防性撤離共計269人，而義盛里8至11鄰全戶停電、霞雲里桃112線歡樂谷門前路樹倒塌、義盛里大利幹部落往義興吊橋路樹倒塌及扯斷電線，已全力搶救中。
游正英指出，為了區民安全，目前進行預防性撤離，復興區全戶計有348戶，截至目前已撤離269人，其中收容76人、依親193人，人數會持續增加。
而災情方面，游正英表示，義盛里8至11鄰全戶停電、霞雲里桃112線歡樂谷門前路樹倒塌、義盛里大利幹部落往義興吊橋路樹倒塌及電線扯斷，目前已通知台電公司、養護工程處及公所工程開口合約廠商積極處理修復中。而原先霞雲里34戶停電部份已復電，公所將會持續協助保障居民安全。
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