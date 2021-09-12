桃園復興區路樹倒塌扯斷電線 撤離269人持續增加中

受璨樹颱風加劇影響，桃園市復興區災害應變中心下午2點，召開第4次災情會議，指揮官中壢區長游正英表示，目前復興區雨勢增強中，雖未達強制撒離的標準，進行預防性撤離共計269人，而義盛里8至11鄰全戶停電、霞雲里桃112線歡樂谷門前路樹倒塌、義盛里大利幹部落往義興吊橋路樹倒塌及扯斷電線，已全力搶救中。

游正英指出，為了區民安全，目前進行預防性撤離，復興區全戶計有348戶，截至目前已撤離269人，其中收容76人、依親193人，人數會持續增加。