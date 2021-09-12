颱風璨樹襲台 鄭文燦盼水庫安全及水資源兼顧

颱風「璨樹」襲台，桃園市長鄭文燦今天前往石門水庫了解防颱整備時指出，北區水資源局將視下午雨量決定放水策略，除了確保水庫安全，也能把水資源留下。

鄭文燦表示，颱風「璨樹」襲台，石門水庫最新蓄水量約在94.5％左右、水位為243.71公尺，北區水資源局會預判下午的雨量再決定放水策略；桃園、石門大圳今天都未供應農業用水，現在主要是希望水庫能安全操作。

他指出，今年會完工的阿姆坪防淤隧道，將來可利用豪大雨重力排砂，減少水庫淤積。抗旱期間，市府及國軍也曾協助清淤工作，「石門水庫是我們生命線」；颱風季節時水庫的工作同仁很辛苦，須隨時注意天氣預報與水情，今天是特別來鼓勵。

鄭文燦說，隨著發布颱風「璨樹」陸上颱風警報，市府已請復興區公所針對下午的雨勢，判斷是否要做預防性撤離，其次是收容所物資、飲水要準備好；另外，針對光華等易坍方地區，除了請區公所派人警戒，大溪警分局光華派出所也要派人協助。

他表示，市府已啟用巴陵綜合行政中心，同時也有工程單位及台電協助，一旦發生停電等情況可立即搶修。復興區昨晚有40多戶發生停電狀況，已陸續搶修完成；截至中午12時復興區狀況良好，一旦有土石流紅色警戒，市府會進行預防性撤離。