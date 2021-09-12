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璨樹颱風挾豐沛雨量 桃園、石門大圳預防性放水減停供

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市預計下午將受璨樹颱風衝擊，市長鄭文燦要求各局處做好防災整備工作。記者楊湛華／攝影
桃園市預計下午將受璨樹颱風衝擊，市長鄭文燦要求各局處做好防災整備工作。記者楊湛華／攝影

璨樹颱風來襲，全台各地已出現明顯降雨，桃園市政府颱風應變中心今舉行第二次工作會議，市長鄭文燦表示，颱風下午接近桃園，復興山區雨量預估將達豪雨等級，指示各局處做好防災工作，其中桃園大圳、石門大圳進行預防性放水，農業灌溉用水停供，水務局也準備1萬多個沙包，民眾可至區公所領取，全市公車則大多依假日班次行駛。

農水署桃園管理處指出，桃園大圳自昨天0時起減供至1.6cms，農業灌溉用水則全面停供；石門管理處則表示，石門大圳自今天5時起開始停供灌溉用水。

水務局指出，針對轄內滯洪池已預抽放水排空、 63 座水閘門已於昨天17時啟閉至防汛狀態，並分別在八德僑興新村、中壢吉林三路及崁頂路、八德忠義街口、觀音出海口以及龜山2處滯洪池淹水點預佈抽水機；截至目前已發放沙包發放總數1萬1462包，供民眾至公所領取。

交通局表示，中壢客運市區公車除5301「桃園-上巴陵-拉拉山口」停駛外，其餘市區公車路線以假日核定班次行駛，國道客運目的地為台北市者全日停駛；桃園客運市區依假日班次行駛，公路客運及國道客運中午前停駛，後續視情況決定是否全日停駛，其餘客運公司均依假日班次照常營運；uBike也全數正常營運。

社會局指出，截至目前針對復興區各避難處所整備工作均已完成，持續督導全市社福機構防颱應變，另淹水潛勢區域機構均已備有發電機及沙包。

復興區公所表示，復興區截至目前尚無明顯風雨，針對霞雲里34戶停電情形，均已完成通報並緊急修復；光華易崩塌地區也已加派人員管制，並請當地派出所加強巡邏，將持續掌握颱風動態，視風雨情形，實施預防性撤離。

環保局指出，今天適逢週日沒收垃圾，預計明天上午由各區中隊恢復轄區環境，進行道路清潔及髒亂清理工作，以儘速恢復市容。

桃園 國道客運

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