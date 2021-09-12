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石門水庫已接近滿水位 累積雨量超過200毫米將洩洪

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
石門水庫管理中心主任林弘毅表示，若累積雨量高達200毫米，將會流放超過400公噸的水。記者翁唯真／攝影
石門水庫管理中心主任林弘毅表示，若累積雨量高達200毫米，將會流放超過400公噸的水。記者翁唯真／攝影

璨樹颱風持續慢慢影響北台灣，桃園市長鄭文燦今天上午視察石門水庫防颱整備狀況並給予留守人員鼓勵，石門水庫管理中心主任林弘毅表示，若累積雨量高達200毫米，將會洩洪；經濟部水利署北區水資源局副局長郭耀程指出，會在此次將水庫蓄滿，避免之後無水可用的狀況發生。

林弘毅表示，截至上午10點，石門水庫的蓄水量高達243.63公尺，庫容量為19107萬噸，剩餘還可容納1159萬噸，此次璨樹颱風類似108年的米塔颱風，預計下午會帶來更豐沛的雨量，預報總雨量會達184.4毫米，目前累積降雨量9.9毫米。

林弘毅指出，水庫的放流政策採保守及非保守兩種，假若累積雨量到達200毫米，將會放流超過400公噸的水。

郭耀程表示，此次有預先掌握氣象局資料，把璨樹颱風當成今年最後一次的颱風，希望能在這次將水庫蓄滿，為往後民生用水做準備，不餘匱乏，並且隨時監控水質，避免濁度太高，民眾面臨無水可用狀況。

鄭文燦指出，此次為防颱做足準備，特地來到石門水庫慰問，希望水庫安全，下午會再按照降雨量，決定放流政策，確保之後用水的充足；石門水庫阿姆坪防淤隧道工程也快完工，往後將可讓水庫的淤泥降低。

桃園市長鄭文燦今天上午視察石門水庫防颱整備狀況，並給予留守人員鼓勵，希望水庫安全，確保之後用水的充足。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今天上午視察石門水庫防颱整備狀況，並給予留守人員鼓勵，希望水庫安全，確保之後用水的充足。記者翁唯真／攝影

石門水庫 璨樹颱風 雨量

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