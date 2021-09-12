快訊

台北下午別出門！ 鄭明典示警：再過幾小時起風機率高

蔣經國生前菜單曝光 要廚房別再做魚翅餃

上班時間39秒變120秒 頭屋市區2分鐘左轉交流道

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台13線苗栗縣頭屋鄉市區左轉國道1號交流道，上班時間試辦左轉燈39秒增加到120秒，並配套5個路口連鎖式號誌運作，改善交通問題。記者范榮達／攝影
台13線苗栗縣頭屋鄉市區左轉國道1號交流道，上班時間試辦左轉燈39秒增加到120秒，並配套5個路口連鎖式號誌運作，改善交通問題。記者范榮達／攝影

台13線（尖豐公路）苗栗縣頭屋鄉市區左轉國道1號交流道，上班時間經常塞車回堵，縣警局協調上午7點到8點半，試辦左轉燈39秒增加到120秒，並配套市區約3公里、5個路口連鎖式號誌運作，2天來警方觀測車流，近2分鐘就通過，認為調整改善起了作用，許多用路人也有感，上班不用擔心塞在車陣中。

國道1號頭屋交流道2013年開通，因距離市區較近，加上苗栗市、台72線快速道路沿線地方，上、下高速公路到新竹市上班車流，用路人迭有反映台13線往北，左轉匯入頭屋交流道秒數不足，且僅單一車道，導致車流上班時段回堵，縣警局交通隊9月1日起上午7點到8點半派員觀察，分析擬具改善方案，9月9日有關單位人員會勘，並取得共識，前天起試辦1周，再進一步評估。

警方指出，試辦改善方案設計上班尖峰時段，上午7點到半期間，延長台13線北上左轉綠燈時相，進入頭屋交流道，從原本的39秒，增加到120秒，配套台13線與頭屋交流道、126縣道、中華街、中山街、苗26線5處路口，市區約3公里的主線同步號誌運作，其他時間則恢復正常運作，前天、昨天試辦，結果觀測車流順暢許多，通過市區僅約2分鐘，試辦期間還會滾動式檢討，用路人如發現狀況及意見，可撥打037-356279。

此外，警方也建議公路總局第二區養護工程處苗栗工務段，研議台13線北向增設一個可以左轉交流道車道，兩個左轉車規畫北上、南下分流，提高車流容量，更能進一步紓解壅塞。

台13線苗栗縣頭屋鄉市區左轉國道1號交流道，上班時間試辦左轉燈39秒增加到120秒，並配套5個路口連鎖式號誌運作，改善交通問題。記者范榮達／攝影
台13線苗栗縣頭屋鄉市區左轉國道1號交流道，上班時間試辦左轉燈39秒增加到120秒，並配套5個路口連鎖式號誌運作，改善交通問題。記者范榮達／攝影

國道 車道

延伸閱讀

高市消防局辦事員上班追劇領7萬還嗆同仁 3支劣跡懲處

小港機場防疫計程車未著防護衣 民眾：恐成防疫破口

併排違規停車嚴重影響交通　台南交大15日起專案取締

埃及爸足跡到基隆 基隆市：在五堵汐止交界處未進市區

相關新聞

宣布第九輪疫苗打BNT後...台中AZ和高端預約接種熱潮退

受雙北疫情影響，各地一度出現疫苗搶打潮，昨天以前AZ和高端疫苗的預約和接種率都提高，但在中央昨天宣布第九輪疫苗可以打BN...

上班時間39秒變120秒 頭屋市區2分鐘左轉交流道

台13線（尖豐公路）苗栗縣頭屋鄉市區左轉國道1號交流道，上班時間經常塞車回堵，縣警局協調上午7點到8點半，試辦左轉燈39...

避璨樹風浪桃園400漁船入港 竹圍漁港人潮驟降

中颱璨樹來襲籠罩，桃園市大園竹圍漁港今天上午風浪逐漸增大，至中午進入漲潮，風雨加大，警消、海巡人員加強警戒，竹圍漁港魚產...

竹縣嚴查廚餘養豬 湖口某養豬場被查獲2桶廚餘

為避免走私豬肉成為非洲豬瘟防疫破口，9月起暫停使用廚餘養豬1個月，新竹縣家畜疾病防治所防疫稽查小組，9月10日在湖口鄉一...

竹縣投2100萬改善新豐海岸 串聯自行車道及步道

新竹縣新豐鄉紅毛港遊憩區紅樹林和觀海大道，假日常吸引許多民眾造訪，為了提升觀光品質，新竹縣政府向交通部觀光局爭取1100...

重現百年宅第風 國定古蹟「進士第」一期修復將完工

位於新竹市北門街的國定古蹟進士第為「開台進士」鄭用錫住宅，指定為古蹟近40年，新竹市府不斷與所有權人溝通，終促成修復，投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。