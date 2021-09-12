上班時間39秒變120秒 頭屋市區2分鐘左轉交流道

台13線（尖豐公路）苗栗縣頭屋鄉市區左轉國道1號交流道，上班時間經常塞車回堵，縣警局協調上午7點到8點半，試辦左轉燈39秒增加到120秒，並配套市區約3公里、5個路口連鎖式號誌運作，2天來警方觀測車流，近2分鐘就通過，認為調整改善起了作用，許多用路人也有感，上班不用擔心塞在車陣中。

國道1號頭屋交流道2013年開通，因距離市區較近，加上苗栗市、台72線快速道路沿線地方，上、下高速公路到新竹市上班車流，用路人迭有反映台13線往北，左轉匯入頭屋交流道秒數不足，且僅單一車道，導致車流上班時段回堵，縣警局交通隊9月1日起上午7點到8點半派員觀察，分析擬具改善方案，9月9日有關單位人員會勘，並取得共識，前天起試辦1周，再進一步評估。

警方指出，試辦改善方案設計上班尖峰時段，上午7點到半期間，延長台13線北上左轉綠燈時相，進入頭屋交流道，從原本的39秒，增加到120秒，配套台13線與頭屋交流道、126縣道、中華街、中山街、苗26線5處路口，市區約3公里的主線同步號誌運作，其他時間則恢復正常運作，前天、昨天試辦，結果觀測車流順暢許多，通過市區僅約2分鐘，試辦期間還會滾動式檢討，用路人如發現狀況及意見，可撥打037-356279。