宣布第九輪疫苗打BNT後...台中AZ和高端預約接種熱潮退
受雙北疫情影響，各地一度出現疫苗搶打潮，昨天以前AZ和高端疫苗的預約和接種率都提高，但在中央昨天宣布第九輪疫苗可以打BNT疫苗後，熱潮已稍退，台中市原本昨加開的1萬劑，到今上午11時半仍有3千多劑額度，高端昨的接種量也從10日的1161降至昨天的799。
台中市衛生局也統計，台中市第七輪AZ自3日開打到今天，總預約數為17萬4638人，到打人數加上院所候補名單至昨天高達19萬2275人，疫苗使用率超過100%；高端從8月30日起開放滿20歲民眾預約接種，到昨天接種8650人，前天是1161，昨天為799。
另外，第八輪原本在10一開放預約，4個多小時即額滿，市府昨天加開1萬劑，至今天上午11:30為止，預約數僅為96317人。
市府官員認為，預約人數會緩下來和中央宣布第九輪疫苗可以打BNT有關，否則原本預約不到的年輕人會罵翻了，且雖然BNT疫苗要到25日才打得到，但有了新選擇，大家還是願意等。
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