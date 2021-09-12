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避璨樹風浪桃園400漁船入港 竹圍漁港人潮驟降

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
中颱璨樹來襲，桃園市大園竹圍漁港風雨增大，漁船駛入碼頭固定避風雨。記者曾增勳／攝影
中颱璨樹來襲，桃園市大園竹圍漁港風雨增大，漁船駛入碼頭固定避風雨。記者曾增勳／攝影

中颱璨樹來襲籠罩，桃園市大園竹圍漁港今天上午風浪逐漸增大，至中午進入漲潮，風雨加大，警消、海巡人員加強警戒，竹圍漁港魚產品直銷中心也因風雨來到，人潮更銳減不及一、二成，桃園區漁會總幹事陳義成表示，下午進入颱風圈，風雨更大，漁港400多艘舢舨駛入漁港固定避風，也呼籲民眾不要靠近岸邊觀浪或釣魚，避免危險。

璨樹颱風侵台，桃園市沿海區和漁港風雨增大，海浪增強，竹圍漁港400多艘舶昨天下午駛入漁港碼頭避風，陳姓漁民表示，現在逐漸進入漁汛期，不過颱風風雨加大，漁民綁牢漁船增補，等待颱風過後出海。

竹圍漁港魚產品直銷中心原本疫情緩解後，周日原本吸引許多民眾親子前往戶外走方購魚貨產品，但是碰到颱風來襲，竹圍漁港海產街人潮銳減，部分民眾觀浪或釣魚，警消及海巡人員在漁港和蘆竹、觀音休憩區警戒，呼籲遊客不要靠近，陳義成表示，隨著風雨增大，前往魚貨市場人潮減少很多。

中颱璨樹來襲，桃園市大園竹圍漁港風雨增大，魚產品直銷中心人潮比平日銳減。記者曾增勳／攝影
中颱璨樹來襲，桃園市大園竹圍漁港風雨增大，魚產品直銷中心人潮比平日銳減。記者曾增勳／攝影

璨樹颱風 桃園 漁民

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