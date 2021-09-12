竹縣嚴查廚餘養豬 湖口某養豬場被查獲2桶廚餘

為避免走私豬肉成為非洲豬瘟防疫破口，9月起暫停使用廚餘養豬1個月，新竹縣家畜疾病防治所防疫稽查小組，9月10日在湖口鄉一家養豬場內查獲2桶廚餘，但未發現使用廚餘餵食豬隻跡象，將先依違反動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

新竹縣養豬場共271場、約6萬頭豬，由於竹縣為第三大廚餘養豬縣市，豬隻染疫風險高，必須加強各項防疫措施，家畜所已聯合縣府農業處、環保局及各鄉鎮市公所農政及清潔隊人員組成稽查團隊，嚴格執行廚餘禁令。

農業處表示，農委會8月27日公告自8月30日起禁止搬運廚餘至豬場，9月1日起至30日，禁止用廚餘養豬，違者將分別依違反動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下罰鍰，及飼料管理法處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

竹縣稽查小組自9月起，目前僅查獲一家養豬場未依規定，將廚餘載入養豬場內，但未發現使用廚餘餵食豬隻跡象，因此將先依違反動物傳染病防治條例開罰，稽查小組也將持續不定期到養豬稽查，嚴防豬農心存僥倖。

農業處長范萬釗提醒，養豬戶在禁用廚餘期間，切勿將廚餘載入豬場或使用廚餘，違者將依動物傳染病防治條例及飼料管理法處分，罰則甚重並將按次加重處分，也請落實豬場人車門禁管制、場區定期清潔消毒等安全措施。