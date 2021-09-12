竹縣投2100萬改善新豐海岸 串聯自行車道及步道

新竹縣新豐鄉紅毛港遊憩區紅樹林和觀海大道，假日常吸引許多民眾造訪，為了提升觀光品質，新竹縣政府向交通部觀光局爭取1100萬元經費，推動「新豐濱海觀光軸線（紅毛港至鳳坑漁港段）觀光環境改善計畫」，將設置休憩座椅、改善既有自行車道路面及設置自行車架等，預計11月施工，明年5月可完工。

縣府交旅處表示，此計畫預計分為4個工區推動，其中「紅毛港遊憩區」為A工區，將進行堤防環境改善，設置休憩座椅、無障礙斜坡道，美化綠帶環境及地坪鋪面並整合導覽牌；B工區的「新豐國家濕地遊客中心」，除更新公廁設備、設置休憩涼亭及自行車架，也會改善步道及停車廣場鋪面及植栽綠美化。

「紅樹林自行車道改善」為C工區，因部分車道鋪面年久失修，將進行自行車道路面刨鋪、車道標線繪製，並將老舊的涼棚、花台、座椅拆除，而D工區的鳳坑漁澳則改善觀光環境，串聯自行車道和步道。

另外，新豐鄉公所也同步向交通部觀光局爭取1000萬元，推動「新豐紅樹林綠色步道暨週邊環境改善計畫」，將於9月工程發包，預計年底施工，明年6月中旬完工。2項計畫完工後，新豐鄉濱海南北段環境設施將整體完成改善。