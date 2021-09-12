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重現百年宅第風 國定古蹟「進士第」一期修復將完工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
修復過程挖掘出建物內部的磚雕「卍」字牆面。圖／新竹市政府提供
修復過程挖掘出建物內部的磚雕「卍」字牆面。圖／新竹市政府提供

位於新竹市北門街的國定古蹟進士第為「開台進士」鄭用錫住宅，指定為古蹟近40年，新竹市府不斷與所有權人溝通，終促成修復，投入5388萬元進行第一期工程，歷經3年進度達99%，修復處包括門檻石紋雕刻、人字砌牆面、卍字紅磚牆面，還有正廳大門的清代披麻捉灰彩繪工法等。市府指出，將再投入1600萬元進行二期工程修復，預計明年6月完工，屆時將打開該古蹟提供導覽參觀。

文化局長張馨之說，鄭用錫1823年中進士，是第一個用台灣本籍赴京考中的進士，被稱為「開台進士」或「開台黃甲」。他博讀經史、熱心公益，曾纂修《淡水廳志初稿》、倡建文廟（今孔廟）及出錢出力建城（竹塹城），對於維護地方安寧與秩序更是不遺餘力，於淡北漳、泉、粵分類械鬥曾撰寫「勸和論」，勸息紛爭、辦理團練保衛家園，對新竹貢獻非常大。

「進士第」是鄭用錫1838年所建造的宅第，至今已有183年歷史，三開三進的大院落，後面的第三進於二次大戰時焚毀，只剩下目前的前兩進。進士第木雕十分講究，正廳格扇門的雕花具有古樸蒼茫的特色，底層為卍字不斷，上層為詩句或富貴平安雕刻，其刻工超穎脫俗，令人嘆為觀止。

文化局表示，進行進士第修復工程中已辦理「修復前現況導覽」、「屋面導覽」、「瓦作導覽」、「磚石風化修復導覽」及「古蹟修復研習會暨導覽活動」等5場次修復現場導覽活動，共約160人參加。透過規畫設計及施工廠商清理、修復過程，並藉由學術立場交互審視研討，希望民眾對於國定古蹟進士第的整體空間修復有初步的認識。

針對進士第旁的市定古蹟「吉利第」及「春官第」，市府已著手進行吉利第修復規畫設計案，另會持續積極與春官第所有權人及現住戶進行溝通協調，及早讓市府入內進行規畫設計及修復工程，以讓整個古蹟保存區重現原有風華，成為新竹市的重要亮點。

林智堅日前到進士第了解修復工程，踏入前堂入口即可看到細膩精緻的拼花磚牆與螭虎漏窗，門檻上的精美石紋雕刻，抬頭的梁柱間還有栩栩如生的木刻圓雕獅座，整座建築無論是木雕、石雕、磚雕、泥塑等，都展現超高的建築工藝價值，也充分展現當時鄭家在新竹的地位與能力，修復完工後的進士第將開放民眾預約導覽參觀，讓更多人親身感受百年建築的精彩，也了解新竹的歷史。

另外，正廳大門的進士第彩繪因未經前人修復，仍保留清代原始彩繪痕跡，在部分破損處還可見清代披麻捉灰的工法，極具保留價值。目前已針對彩繪構件進行保護措施，並爭取到文資局核定補助100萬元，將進行「進士第彩繪修復計畫」，經過完整的調查研究後，即進行「進士第彩繪工程」，回復當年的彩繪風貌。

進士第正廳大門有清代披麻捉灰彩繪工法。圖／新竹市政府提供
進士第正廳大門有清代披麻捉灰彩繪工法。圖／新竹市政府提供
進士第一期修復工程即將完工，市長林智堅到場了解工程進度。圖／新竹市政府提供
進士第一期修復工程即將完工，市長林智堅到場了解工程進度。圖／新竹市政府提供
進士第一期修復工程即將完工，市長林智堅到場了解工程進度。圖／新竹市政府提供
進士第一期修復工程即將完工，市長林智堅到場了解工程進度。圖／新竹市政府提供
進士第內部人字砌牆面。圖／新竹市政府提供
進士第內部人字砌牆面。圖／新竹市政府提供
進士第整座建築無論是木雕、石雕、磚雕、泥塑等，都展現超高的建築工藝價值。圖／新竹市政府提供
進士第整座建築無論是木雕、石雕、磚雕、泥塑等，都展現超高的建築工藝價值。圖／新竹市政府提供
修復過程挖掘出建物內部的磚雕「卍」字牆面。圖／新竹市政府提供
修復過程挖掘出建物內部的磚雕「卍」字牆面。圖／新竹市政府提供

國定古蹟 新竹

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