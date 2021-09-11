璨樹颱還沒北上 桃園永安漁港夕陽瑰麗更勝往常

璨樹颱風今天下午對北部影響還不明顯，不過知名的桃園市永安漁港夕陽已經先反映，日落在不同時間把天空染成整片橘黃、橘紅、紅紫，在停車場和觀海橋的遊客如同欣賞巨幅畫作。市政府觀旅局7月底啟用的永安漁港即時影像，也是第1個4K鏡頭，讓趕不上看現場的人也能觀看震懾的美景。

觀旅局表示，永安漁港即時影像鏡頭的位置，可以呈現海岸、漁港、西濱公路（臺61）24小時景致，漁港的觀海橋與最新落成的海螺館（永安海螺文化體驗園區）也入境。

觀旅局已建置的觀光即時影像景點包含永安漁港、大溪橋、石門水庫、拉拉山遊客中心、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山生態池、角板山梅園、後慈湖、慈湖水岸廣場、大溪老街、虎頭山奧爾森林學堂，數量居各縣市之冠，有的還搭配音樂。

永安漁港是全國唯一客庄的漁港，周邊全是客家聚落，即時影像7月底才啟用，也是首次使用4K高畫質鏡頭，顏色更鮮豔逼真，不過啟用時間短目前還有待衝人氣，先前石門水庫歷經枯水期，6月以後每次集水區大雨、排洪都有數千人觀看、留言，人氣最高是超過1萬。即時影像可參考以下網址：

桃園觀光導覽網即時影像: https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/multimedia/live-camera