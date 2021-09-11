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竹市清大前建功人行天橋報廢通過 最快年底前開拆

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府規畫拆除光復路上、清華大學前方的建功人行天橋，日前送議會審議通過報廢作業。記者張裕珍／攝影
新竹市政府規畫拆除光復路上、清華大學前方的建功人行天橋，日前送議會審議通過報廢作業。記者張裕珍／攝影

新竹市政府規畫拆除光復路上、清華大學前方的建功人行天橋，日前送議會審議通過報廢作業，但仍有不少議員憂心孩童通學安全，要求市府做好周邊行人穿越的號誌、標線配套。市府指出，目前正在進行發包作業，最快年底前拆除，天橋下方已設行人穿越線，未來拆除天橋後人行道更暢通，也會搭配清大「綠門戶」計畫做完善規畫。

隨著以人為本、行人優先的路權觀念興起，不少縣市近年都開始著手人行天橋的存廢評估，市府考量建功人行天橋使用率不高，加上不符無障礙規定，且階梯也占用人行道空間，去年曾試辦封橋1個月，也邀集地方會勘取得共識，確定將辦理報廢拆除。

不過，建功行人天橋在地方矗立多年，拆除勢必衝擊地方通勤習慣，市議員蔡惠婷觀察，平常有不少學童會走該座天橋，附近的幼兒園戶外教學也會使用，他希望市府務必做好路口規畫，讓家長老師放心，市議員張祖琰也要求市府做好號誌號線等配套。

當地軍功里長潘柏璋說，建功行人天橋雖然仍有學生會使用，但下方也有行人穿越線可通行，由於拆除陸橋已是趨勢，他尊重市府的規畫，並無太大意見，拆除應可提升市容美觀，避免視野死角。

工務處長葉時青說，今年將拆除建功行人天橋、香山一號與香山二號行人天橋，目前正在進行工程發包作業，將一併拆除，由於天橋大多閒置，地方也有共識拆除，天橋下方路口都已畫設行人穿越線，方便行人通行，由於天橋階梯等設施，占據人行道空間，未來拆除後，將順平人行道環境，其餘天橋也會陸續評估，或進行補強或美化。

「會以人行穿越安全第一為優先！」市府也強調，天橋拆除報廢都經過嚴謹評估，即便拆除後，行人通行不會受到影響，另針對清大周邊也已啟動「綠門戶」計畫，之後將增設中央人行庇護島、天空纜線地下化，並調整號誌時制等，全盤規畫提升安全。

人行道 清大 幼兒園

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