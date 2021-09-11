苗栗第8輪AZ接種預約平台已滿額 流感疫苗10月開打

65歲以上長者第2劑接種，苗栗縣有1萬8950人符合AZ疫苗第2劑接種資格，縣府今天表示都已完成造冊，將陸續發放通知，以「分里、分時段」原則分流接種，請長輩按通知時間攜帶通知書、健保卡、身分證，並可事先填妥疫苗接種評估、意願書及接種紀錄黃卡，依通知單標示時間、地點前往施打。

苗栗縣衛生局指出，第8輪AZ疫苗接種，苗栗縣獲撥疫苗的數量分為預約平台登記、65歲以上長者與第5類機構人員造冊數，其中預約平台登記已於9月10日額滿，這次無法預約登記的民眾，未來依中央流行疫情指揮中心公告符合資格時，將會再獲簡訊通知。

衛生局表示，65歲以上長者倘若因故無法依日程接種者，可事先向村里長登記，交由當地衛生所另行安排接種，也可以直接向當地衛生所聯繫，會另外再安排。目前第2劑接種僅限AZ疫苗，目前有很多民眾詢問莫德納與高端的第2劑接種時間，後續配合中央指揮中心安排後再為鄉親服務。

苗栗縣符合BNT校園接種對象有3萬多人，施打對象及順序依序是高中、五專前三年、國中、9月1日前滿12歲的國小學生，施打年齡從長到幼，包括特教學校、實驗教育、矯正學校及少年觀護所、境外台校、外僑學校、中正預校、大學附設七年一貫學制。BNT疫苗將於9月18日到貨，校園接種預定從9月22日起陸續開打，高中生接種完成到一定階段後就會輪到國中生，另外偏鄉原鄉國中也將齊步開打。

錯過校園集中接種時間或不願集中接種及改變接種意向的學生、年滿12歲的在家自學學生、境外台校在國內學生、沒有學籍的學生，可到疫苗預約平台進行登記，之後再安排到醫療院所接種疫苗。

衛生局表示，流感疫苗將於10月1日起開打，國中生接種HPV疫苗也正安排施打中，依中央規範流感疫苗應與新冠疫苗間隔7天以上，其他疫苗則需間隔2周以上。相關疫苗政策（含間隔時間等）縣內依疾病管制署規範並依疫苗滾動式修正政策辦理，隨時公告。若因颱風停班停課，全縣疫苗接種將同步暫停施打服務，預約平台將保留名額給受影響的預約民眾，併入下一期預約名單，民眾須在收到下期預約簡訊後再次進入預約平台預約接種。