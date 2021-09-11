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影／新竹市進颱風璨樹陸警範圍 戶外疫苗施打站急撤帳

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今天中午已經納入颱風陸警範圍，由於新竹市有7座疫苗施打站位在戶外，市府加強防災整備，今天下午分頭派員撤下大型帳篷。記者張裕珍／攝影
新竹市今天中午已經納入颱風陸警範圍，由於新竹市有7座疫苗施打站位在戶外，市府加強防災整備，今天下午分頭派員撤下大型帳篷。記者張裕珍／攝影

璨樹颱風陸上警戒範圍擴大，新竹市今天中午已經納入颱風陸警範圍，由於新竹市有7座疫苗施打站位在戶外，市府加強防災整備，今天下午分頭派員撤下大型帳篷，並加固相關器材，市長林智堅也到場視察相關整備工作，也呼籲民眾一起做好防颱準備。

因應中央氣象局發布新竹市的陸上颱風警報，市府災害應變中心從二級提升至一級開設，林智堅也說，雖然璨樹颱風從強颱轉為中颱，但仍不能輕忽大意，已要求相關單位進一步加強防災整備工作，尤其容易積淹水路段，請相關單位加強巡查檢視。

新竹市共有8座疫苗施打站，其中8座都設在戶外空曠地點，林智堅今天下午也到樹林頭疫苗施打站視察防颱整備作業，現場雇工分頭降下大型帳篷，相關器材也加固，避免風雨來襲吹翻，影響未來疫苗施打站作業，也確保颱風期間的周邊安全。

林智堅也提到，15日起將替長輩施打第二劑AZ疫苗，等颱風警戒過去，市府會在最短時間內重新恢復疫苗施打站運作，確保疫苗施打量能，為更多市民朋友提升防護力。

新竹市今天中午已經納入颱風陸警範圍，由於新竹市有7座疫苗施打站位在戶外，市府加強防災整備，今天下午分頭派員撤下大型帳篷。記者張裕珍／攝影
新竹市今天中午已經納入颱風陸警範圍，由於新竹市有7座疫苗施打站位在戶外，市府加強防災整備，今天下午分頭派員撤下大型帳篷。記者張裕珍／攝影
新竹市今天中午已經納入颱風陸警範圍，由於新竹市有7座疫苗施打站位在戶外，市府加強防災整備，今天下午分頭派員撤下大型帳篷。記者張裕珍／攝影
新竹市今天中午已經納入颱風陸警範圍，由於新竹市有7座疫苗施打站位在戶外，市府加強防災整備，今天下午分頭派員撤下大型帳篷。記者張裕珍／攝影

璨樹颱風 AZ疫苗 新竹

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