埃及爸3人足跡到苗栗 衛生局採檢6接觸者均陰性

新北市幼兒園群聚染事件指標個案埃及爸案16160，8月20日上午曾因工作需求與哥哥、表哥自駕南下苗栗，足跡停留在通霄、造橋的工地，苗栗縣衛生局完成疫調，並針對6名接觸者採檢，全數陰性，另有1名接觸者居住北部，已轉由當地衛生局安排採檢。

苗栗縣衛生局指出，幼兒園染疫兒童的父親「埃及爸」案16160及哥哥案16169、表哥案16170涉及苗栗縣足跡部分，經疫調為造橋高鐵邊坡（98K、99K）及通霄高鐵邊坡（115K、117K）進行工程會勘，場域為空曠地且為一般民眾無法進入的特定場所。

衛生局說明，3人在會勘時都全程配戴口罩，與個案接觸的人員有 7人，因接觸時間已達14加7天，依規定已無需採檢，但縣府以「料敵從寬、禦敵從嚴」高規格，昨晚完成6位人員的 PCR採檢，報告全為陰性，接觸人員依規定已無須隔離及自主健康管理，實施衛教要求自我健康監測，請鄉親放心。另外1名接觸者因居住北部，也已轉由當地衛生局安排採檢。