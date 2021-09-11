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地方反彈意見多 頭份鬧區科技執法喊「卡 」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後，從明年1月正式執法，但當地民眾對科技執法有許多質疑，引起不小反彈聲浪，縣警局考量現階段配合執法區域周邊停車空間的改善等問題，今天宣布頭份科技執法暫緩實施。

警察局指出，頭份市上公園設有客運總站，下公園中山路傳統市場位於銀河路、東興路及和平路區域，周邊緊鄰頭份市主要道路中正路及東興路，民眾常違規停車造成後方回堵，嚴重影響行車安全。警方建置「違規停車自動偵測系統」執法區域涵蓋上、下公園的中華路、中正路及東興路等違規停車熱點，但進入宣導期前夕，出現不少居民反對意見。

苗栗縣警局為此昨天邀頭份地區議員、市民代表、市公所及執法區域里長等相關單位再次召開會議，會中結論上、下公園違規停車科技執法設備暫緩執行，並針對頭份市中正路停車格整體檢討重新規畫，加強宣導東興路店家上、下貨時間應避開每日尖峰時段。為使民眾更了解違規停車科技執法系統，警察局及頭份分局將製作宣導影片及圖卡懶人包，針對運作原理、執法區域及違規態樣詳細說明，好讓民眾知悉並釋疑，預先改正用路習慣。

苗栗縣警局提醒民眾，科技執法目的不是開罰，而是提升交通安全與行車順暢，並藉此改變駕駛人的違規停車行為與習慣，科技執法暫緩實施期間，警察局將持續加強針對上、下公園周邊違規車輛加強取締，請駕駛人遵守交通安全規則，勿違規停放車輛，確保用路人安全，建立安全的行車秩序與交通環境。

苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供
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苗栗縣警局在頭份市建置4組違規停車自動偵測系統的科技執法設備，原定10月起宣導3個月後於明年元月開始執法，但因地方反彈意見多，警方今天宣布暫緩實施。圖／苗栗縣警局提供

警察 苗栗縣

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