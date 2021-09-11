銅鑼科學園區「化骨水」排放增6倍 引發地方反彈

銅鑼科學園區因應擴大開發用地需求辦理環境差異分析報告，園區將調整酸性氣體排放量並變更土石方外運量，針對地方的疑慮和訴求，新竹科學園區管理局上午在銅鑼鄉九湖活動中心舉辦說明會簡報變更內容，居民高度關切空汙、汙水排放、再生水運用、土石外運和地方互動等議題，會中不時砲聲隆隆，鄉長謝昌年揚言如未獲善意回應將「封路」，科管局強調鄉親關切的汙水排放至海的建議，會帶回評估，至於氫氟酸的排放量其實低於標準相當多，會再加強溝通。

新竹科管局因應銅科的產業發展及後續擬進駐廠商的需求，調整園區酸性氣體的排放量，雖然總量較變更前每年減少2.9公噸，但其中氫氟酸的排放量增加6倍，另外土石方規範外運總量為109萬立方公尺，每年不超過8.2萬立方公尺，變更後總量增為150萬立方公尺，每年土方外運限制量也修改，其中今、明2年外運上限調為75萬立方，112年後的上限調為每年25萬立方公尺。

會中，居民提出多項訴求，針對空汙部分 ，居民質疑銅科園區開發時，曾對鄉民承諾會是低汙染綠色產業，但如今引入大型晶圓製造廠，突然要將硝酸及「化骨水」氫氟酸排放量增加5、6倍，每年排放近10噸，科管局必須要求廠商廢氣處理設備比照台積電15B場的規格，並公佈設廠的氫氟酸預估排放量及園區總排放量計算基準。

汙水排放部分，居民也要求長期應以專管直接延伸排放至海，減低對地方農業影響，此外園區內以中水（再生水）進行道路清洗及澆灌等用途，居民也擔心會滲入並影響鄉內地下水，要求園區加強對地方水質的監測。