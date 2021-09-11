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桃園龍潭區北龍路民眾逛街走馬路 議員爭取新建人行道

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
北龍路沒有人行道，路邊又高低不平，民眾逛街通常都走馬路。記者鄭國樑／攝影
北龍路沒有人行道，路邊又高低不平，民眾逛街通常都走馬路。記者鄭國樑／攝影

桃園市龍潭區北龍路從龍華路至中正路段（單號）全長約160公尺，幾乎都是做生意的商店，營業時間人潮多，因為沒有人行道騎樓也不平整，民眾被迫走馬路，市議員徐玉樹表示，已經邀集相關單位會勘，養工處同意施作友善人行道，預計11月底完工。

徐玉樹指出，北龍路是龍潭市區的商店街，沒有人行道而且路邊有高低差、斜坡，行程沒有辦法好好走路，之後走到馬路跟車爭輛道。

徐玉樹說，其實推動友善人行道的工作已經有一段時間，但是大家一直不能取得共識，甚至還有人反對，多次溝通以後終於獲得大多數的人同意，也沒有人再反對做人行道。昨天會勘以後，養工處同意做160公尺長、寬1.5公尺的人行道，讓民眾可以安全舒適逛街，原有的機車停車格也會妥善規畫，並注意讓店家能夠方便卸貨裝貨。

養工處同意地方建議，規畫施作「友善人行道」，徐玉樹表示，早先在中興路推動線纜地下化，還有中正路做人行道，自來水管汰舊換新都有民眾反對，但是為了環境美觀、民生還有安全起見，這些事都要做，養工處做北龍路只有做單號這一邊，等完成後民眾可以感受美觀、方便與行人的路權被尊重，又不影響店家生意，相信也可以拿這一段作為示範，其他地方如果要推動做人行道會比較容易也不至於有阻力。

市議員徐玉樹（左3）邀集相關單位會勘北龍路，決定做有善人行道。圖／徐玉樹提供
市議員徐玉樹（左3）邀集相關單位會勘北龍路，決定做有善人行道。圖／徐玉樹提供

人行道 桃園

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