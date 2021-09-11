桃園龍潭區北龍路民眾逛街走馬路 議員爭取新建人行道

桃園市龍潭區北龍路從龍華路至中正路段（單號）全長約160公尺，幾乎都是做生意的商店，營業時間人潮多，因為沒有人行道騎樓也不平整，民眾被迫走馬路，市議員徐玉樹表示，已經邀集相關單位會勘，養工處同意施作友善人行道，預計11月底完工。

徐玉樹指出，北龍路是龍潭市區的商店街，沒有人行道而且路邊有高低差、斜坡，行程沒有辦法好好走路，之後走到馬路跟車爭輛道。

徐玉樹說，其實推動友善人行道的工作已經有一段時間，但是大家一直不能取得共識，甚至還有人反對，多次溝通以後終於獲得大多數的人同意，也沒有人再反對做人行道。昨天會勘以後，養工處同意做160公尺長、寬1.5公尺的人行道，讓民眾可以安全舒適逛街，原有的機車停車格也會妥善規畫，並注意讓店家能夠方便卸貨裝貨。