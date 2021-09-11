璨樹強颱來襲 竹市光臨藝術節燈區、波光市集暫時關閉

強颱璨樹來襲，新竹市長林智堅今天早上8點主持二級災害應變中心第一次工作會議。林說，預估今天下午至明天竹市將有較強陣風，呼籲民眾做好各項防颱準備，市府團隊也已做好防汛、抽水機等整備工作，並加強巡檢易積淹水路段，另預定昨天開展的新竹光臨藝術節「科技未來」燈區與新竹漁港波光市集今、明天暫停關閉、營業。

新竹市消防局指出，璨樹颱風雖是強烈颱風，但受路徑與地形影響，暴風圈所帶來的風雨威脅較小。依據預報颱風帶來風雨，影響新竹市最大時間的落在明天早上11點到周一的清晨4點左右，總雨量估60到100毫米，平均陣風4到6級，最大陣風6到7級。

林智堅今天主持工作會議時指示，颱風期間為強化區域排水與水圳閘門於大雨時協調疏洪作業，請工務處和第二河川局與新竹農田水利署新竹管理處保持聯繫，並請管理處務必通知各水閘門負責人確認水圳閘門是否為正確啟閉定位。

另消防局針對颱風動態即時監控與通報，如遇急降雨有車輛行經積淹水地下道，務必運用預置的移動式抽水機進行排除並封鎖道路，警察局將進行人車管制與交通疏導。

為避免暴風圈風力造成危害，林智堅也請新竹市各級單位與相關事業單位應加強防災應變準備，注意鷹架、路樹、廣告招牌、施工中組件圍籬之強固，並宣導民眾避免颱風期間從事戶外活動與外出，也呼籲民眾注意市府官網或官方帳號LINE掌握訊息。