桃捷今年前8月血虧近14億元 將貸款維持營運

新冠肺炎疫情影響，機場捷運載客量大減，桃園捷運公司去年1月至今年8月血虧13.95億元，30億元資本額將近有一半蒸發，已計畫貸款維持營運，但市議員質疑為何不思節流，反持續招募新人，桃園市審計處也點名情況若未改善，虧損恐持續擴大。

桃園市審計處報告指出，桃捷公司去年虧7.38億元，今年截至8月也虧6.57億元，雖然運量劇減造成虧損，但營運成本（人事費、服務費等）無法同步縮減，疫情解除之前，虧損恐持續擴大；桃捷雖然營運班次縮減，但持續辦理司機員、工程師、票務員和助理專員的招募，公司高層因此挨批在開源節流方面根本無作為。

市議員褚春來表示，雖然疫情是導致桃捷虧損的主要原因，但應該有其他方法可以減少虧損，現在運量不及以往尖峰時的三分之一，應該可以精簡人事，但人事費用反而持續增加；市議員舒翠玲也說，桃捷如果是擴大徵才，要檢討整個公司營運政策，如果是人員離職流動而辦理，從一次要徵41人的角度來看，公司高層領導管理能力也該檢討。

桃捷代理總經理陳定漢表示，徵才是為了維持公司基本運作，有補足的必要性，不過虧損是事實，已設法爭取中央紓困和開源節流，另也向銀行申請貸款15億元。

桃捷公司進一步指出，貸款是經過董事會討論決定，已選定2家利息低的公股銀行，申請貸款額度是15億元，但實際貸款額度不一定會那麼高，還款計畫等疫情趨緩再視營運情形決定。