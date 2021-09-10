神明不准砍病危百年老榕 苗栗後龍發動救樹行動

苗栗縣後龍鎮福寧宮前方兩株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，廟方一度想砍除改植新樹，但請示廟內供奉的王爺未獲允許，因緣際會獲得大愛協會護樹志工彭鈺明的協助，近1個月來逐步為兩株老樹治療，由於颱風即將來襲，今天下午志工們並針對其中一株老樹進行大型的整形手術，另一株枯黃的老樹也將換土、打點滴，期盼早日恢復健康。

彭鈺明說，福寧宮前方的左 、右兩側各有一株百年老榕樹，恰似福寧宮的左右護衛，樹蔭下更是居民遮蔭遊憩之所，但2年前右側的老榕逐漸枯黃，葉子掉光 ，生長情況已奄奄一息，8月間廟方請他協助診察，他發現枯黃的右側老榕樹被周圍的混凝土路面包圍，且信眾都在樹旁燒金紙，因此將為老樹換土、打點滴來營救。

他說，右側的老榕樹枝葉茂密繁盛，看似健康無虞，但他用已故老醫師謝春梅贈與的聽診器，發現老榕的樹幹其實已中空腐朽，隨時有斷裂倒伏危險，9月8日先為老樹完成鋼管支撐的工程，由於颱風幾天內可能侵台，因此今天由廟方雇工，以吊車為老樹進行疏伐，以免老樹被強風吹折。

廟方指出，根據耆老回憶，廟前的兩株老榕至少都有90年的樹齡，右側老榕2年前開始枯黃，廟方原本打算挖除改種新樹，但請示廟內的「倪王爺」未獲同意，地方居民也發起救樹行動，特別請大愛協會志工及樹醫彭鈺明來協助，期盼老樹能恢復往昔的繁茂。