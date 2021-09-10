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神明不准砍病危百年老榕 苗栗後龍發動救樹行動

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，廟方原本想挖除右側的枯黃老榕改植新樹，但未獲廟內王爺同意。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，廟方原本想挖除右側的枯黃老榕改植新樹，但未獲廟內王爺同意。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣後龍鎮福寧宮前方兩株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，廟方一度想砍除改植新樹，但請示廟內供奉的王爺未獲允許，因緣際會獲得大愛協會護樹志工彭鈺明的協助，近1個月來逐步為兩株老樹治療，由於颱風即將來襲，今天下午志工們並針對其中一株老樹進行大型的整形手術，另一株枯黃的老樹也將換土、打點滴，期盼早日恢復健康。

彭鈺明說，福寧宮前方的左 、右兩側各有一株百年老榕樹，恰似福寧宮的左右護衛，樹蔭下更是居民遮蔭遊憩之所，但2年前右側的老榕逐漸枯黃，葉子掉光 ，生長情況已奄奄一息，8月間廟方請他協助診察，他發現枯黃的右側老榕樹被周圍的混凝土路面包圍，且信眾都在樹旁燒金紙，因此將為老樹換土、打點滴來營救。

他說，右側的老榕樹枝葉茂密繁盛，看似健康無虞，但他用已故老醫師謝春梅贈與的聽診器，發現老榕的樹幹其實已中空腐朽，隨時有斷裂倒伏危險，9月8日先為老樹完成鋼管支撐的工程，由於颱風幾天內可能侵台，因此今天由廟方雇工，以吊車為老樹進行疏伐，以免老樹被強風吹折。

廟方指出，根據耆老回憶，廟前的兩株老榕至少都有90年的樹齡，右側老榕2年前開始枯黃，廟方原本打算挖除改種新樹，但請示廟內的「倪王爺」未獲同意，地方居民也發起救樹行動，特別請大愛協會志工及樹醫彭鈺明來協助，期盼老樹能恢復往昔的繁茂。

彭鈺明表示，這次福寧宫老榕的救樹行動由後龍陳彥云邀集發起，具有啟發民眾感恩、敬老，尊重自然生命的意義，且廟方也全力投入配合，是一次溫馨的社會教育行動，救樹的全程都將完整記錄。

苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，地方發起救樹行動，今天下午為左側的老榕疏伐，鋸除部分枝幹防颱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，地方發起救樹行動，今天下午為左側的老榕疏伐，鋸除部分枝幹防颱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，地方發起救樹行動，今天下午為左側的老榕疏伐，鋸除部分枝幹防颱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，地方發起救樹行動，今天下午為左側的老榕疏伐，鋸除部分枝幹防颱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，地方發起救樹行動，今天下午為左側的老榕疏伐，鋸除部分枝幹防颱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，地方發起救樹行動，今天下午為左側的老榕疏伐，鋸除部分枝幹防颱。記者胡蓬生／攝影
大愛協會創會會長、護樹志工彭鈺明參與後龍福寧宮的百年老榕救援行動，他用已故老醫師謝春梅贈與的聽診器發現左側老榕的樹幹中空腐朽。記者胡蓬生／攝影
大愛協會創會會長、護樹志工彭鈺明參與後龍福寧宮的百年老榕救援行動，他用已故老醫師謝春梅贈與的聽診器發現左側老榕的樹幹中空腐朽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，地方發起救樹行動，今天下午為左側的老榕疏伐，鋸除部分枝幹防颱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，地方發起救樹行動，今天下午為左側的老榕疏伐，鋸除部分枝幹防颱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，地方發起救樹行動，今天下午為左側的老榕疏伐，鋸除部分枝幹防颱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，地方發起救樹行動，今天下午為左側的老榕疏伐，鋸除部分枝幹防颱。記者胡蓬生／攝影

整形手術 颱風

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