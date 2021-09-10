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竹縣23日起中學生校園接種BNT 提醒家長繳回意願書

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
第8輪預約接種AZ疫苗，75歲以上長者將比照第1劑，採造冊施打。圖／縣府提供
第8輪預約接種AZ疫苗，75歲以上長者將比照第1劑，採造冊施打。圖／縣府提供

新竹縣同步中央規範，23日開始將由東元醫院、大安醫院及13鄉鎮市衛生所，派醫護團隊陸續前進校園，為國高中生及五專1到3年級學生接種BNT疫苗，為了確保接種能順利進行，縣府提醒學生家長務必在期限前繳回意願書，才能為家中的孩子保障接種權益。

縣長楊文科提醒，學校目前已陸續發出BNT疫苗學生接種評估暨意願書，請家長務必詳細閱讀後填寫意願書，依學校指定時間前繳回意願書；衛生局則表示，接種將由醫護進入校園為學生施打疫苗，施打前也會再由醫師確認學生是否適合接種。

此外，新竹縣衛生局也公布，新竹縣第7輪前7天合計共約2萬6800多人完成接種，報到率98.54%，中央預約平台第8輪也已從今天上午10時起開放預約至12日中午12時止。

在符合第8輪資格的民眾中，不少75歲以上長者都符合接種資格，但因為第1劑是採造冊施打，因此為避免數位落差，新竹縣也安排75歲以上長者（原住民65歲以上）造冊施打第2劑，依居住地就近安排接種，13日起會由村里鄰長陸續發放通知單。

衛生局 新竹 疫苗

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