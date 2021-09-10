竹縣辦創新數位論壇 助企業轉型

新竹縣政府為協助傳統、製造產業及有志創業的青年，擴增數位轉型經驗，舉辦新竹縣企業創新數位轉型論壇，邀請業界講師針對AI、區塊鏈等議題，分享成功實務經驗，縣府未來也持續協助青年創業、轉型等，以加速數位轉型的腳步。

今天縣府在新竹縣體育場會議室舉辦第1場論壇，縣長楊文科也到場了解；楊文科表示，新竹縣是個科技縣，同時是全台第2年輕的縣市，進入後疫情時代，企業數位轉型是面對未來的必要挑戰。

論壇也特別邀請新竹縣青年諮詢委員會委員，以及新師董聯盟創辦人蕭瑞宏擔任主持人，講師還有多位新創企業菁英代表，其中年僅25歲的青年創業家胡耀傑，為台灣圖靈鏈股份有限公司創辦人，在疫情下以區塊鏈認證技術替清大、文化等大學推出數位畢業證書，採用區塊鏈加密簽章的證書將可永久保存，讓每位學生都能擁有數位化學歷證照。

身為新竹在地人胡耀傑也重返家鄉，針對如何運用區塊鏈幫助在地特色農產品履歷認證進行演說，他表示，面對數位化減少紙本的未來，區塊鏈也就是一個資料庫，讓原本是紙本的東西可以長久保存，同時兼具不可竄改性，可以應用在生活各個面向上，如不動產合約、寶石鑑價書上。

米菲多媒體股份有限公司執行長盧俊諺，在會中分享如何運用AR與VR幫助在地產業數位行銷；他表示，他們公司是集VR、AR到MR通稱XR（延展實境）編輯器軟體者的開發商，讓編輯AR、VR就像編輯簡報一樣簡單，以該工具發揮創創意，應用在教育、文化、地方創生等產業，導入到博物館等場所導覽、集點，數位行銷應用，如網站導入AR拍照點及WebAR著色卡、密室逃脫等，為大家帶來不一樣的感官世界。