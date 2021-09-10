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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

竹市敬老津貼缺口達1.2億元 議員批誇張

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府針對長者提供老人健檢、安老津貼等福利。本報資料照片
新竹市政府針對長者提供老人健檢、安老津貼等福利。本報資料照片

新竹市政府祭出老人福利，包含每月3千元安老津貼，以及2千元重陽敬老禮金，但今年2項預算編列不足1.26億餘元，今天向議會提出墊付案，多名議員質疑市府編列預算有問題，「是不會推估人口嗎，太誇張」；市府社會處解釋，主因老年人口成長且壽命也延長，造成預算落差，今年編列明年度預算時會與主計單位討論，朝足額編列。

截至7月底，新竹市65歲以上長輩約6萬700人，約占全市人口13%，市府連續多年推出老人免費健檢、免費裝活動假牙等政策，也持續發放安老津貼與重陽敬老禮金，其中安老津貼門檻高，有設籍日期、排富等限制，重陽禮金於10月前設籍即可領2千元。

不過，今年度安老津貼預估發放12億2400萬元，比去年要多發6700多萬元，竹市府卻僅編列1億1300萬元，還差了1億1100萬元，重陽敬老禮金今年預估發1億2560萬元，但今年也只編列了1億1000萬元，短差1560萬元，今天提墊付案，盼順利發放。

「為何編列不足經費超過1億多元，很誇張！」市議員田雅芳直言，這樣的狀況已不是第一次，到底原因為何？市府應正視改進；市議員張祖琰也認為，預算編列不應該差距那麼大，質疑市府是否在操作？不能蒙蔽議員，也要求市府下次應直接編足預算。

市議員李國璋也認為社福預算與人口息息相關，都可透過推估人口數來先行編列，「有略幅增減可以理解，但差距那麼大，是推估人口數有困難嗎？」他還說，這筆墊付案攸關老人福利，不可能阻擋，但市府追加墊付不該無限膨脹，讓議員很為難。

竹市社會處長張柔說，預算成長主要近年竹市人口成長，加上人口老化、壽命延長的趨勢，導致編列預算不足實際發放需求，以安老津貼逐月發放3千元來說，8月發3萬3521人，1年預估40萬人次受惠，之後編列明年度預算會謹慎處理，避免墊付情形。

重陽敬老禮金 新竹 老年人口

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