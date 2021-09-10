桃園去年總預算短絀34億 議員質疑審計處監督不力

桃園市議會第16、17次臨時會今聯席審查109年桃園市總決算審核報告，針對去年歲入歲出短絀34億元，多名議員認為桃園市府開源節流做得不夠好、桃園市審計處監督也不夠力，憂桃園步高雄後塵，變成全台第2個負債累累的直轄市；對此，桃園市財政局表示已盡最大努力。桃園市審計處也強調客觀分析各項數據並公平揭露，會持續監督。

財政局長歐美鐶表示，桃園近年有許多重大建設，前年編預算的時候，已預見歲入歲出短絀137億元，議會也通過審查，後來市府在各項經費盡可能開源節流，加上去年土地增值稅超收45億元，所以最後只短絀34億元。

市議員舒翠玲指出，去年短絀減少除了土地增值稅收入增加，有許多建設、活動經費是因疫情停擺而省下，並非真正節流；市議員牛煦庭表示，桃園非法定社會福利、自償性建設與配合自籌款都編列龐大經費，同樣情況已經連續3年，「開源不夠、節流也有限」，但審計處針對市府財主單位只有提醒，沒有改善建議。

市議員陳治文提到中央統籌分配款計算方式對桃園不公平，詢問審計處要如何爭取；市議員蔡永芳則問市議會日前通過桃園市民普發現金5千元提案，如果市府真的發放，審計處怎麼這件事？

針對議會通過普發現金，桃園市審計處長張漢卿表示審計機關角色是監督預算使用情況，如果我們這個世代把錢花下去了，然後把債給下個世代，這樣是不公平的。

張漢卿也說，審計處跟議會都是站在監督立場，除了點出預算使用的情況與問題，也有提出u-bike取消前30分鐘免費、竹圍和永安漁港停車場實施收費等建議，日前也有跟市長鄭文燦、議長邱奕勝討論過統籌分配款議題。

另外，市議員林政賢憂桃園財政持續惡化會變成第二個高雄。張漢卿表示，會持續監督，避免重蹈其他直轄市覆轍。