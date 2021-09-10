竹市西門國小歌薰樓啟用 1樓友善特教生打造專屬教室

新竹市西門國小歷史70年，部分校舍老舊不堪，市府近年投入9800萬元，以「竹塹城」為主題，替學校打造全新3層樓校舍「歌薰樓」，校舍融入復古風紅磚牆建築設計，最大特色在於一樓替特教生設置無障礙與多功能教室，打造友善校園空間。

竹市府教育處指出，西門國小原校舍不符耐震標準，市府興建新校舍，找來向度聯合建築事務所操刀，包括運用中明度橘紅色磚牆及灰色抿石子，走廊外側設計遮陽通風牆，搭配校園內綠樹融合校景，結合節能減碳、雨水再利用等元素，打造綠活校園。

市長林智堅早上到西門國小視察全新落成的「歌薰樓」，特別提到這是西門國小創校70年來最大改造，歌薰樓三大特色有「特教生專屬教室」、班班都是「智慧教室」裝設大型觸控電視、還有「露天空中舞台」，為學生打造多元豐富的學習環境。

歌薰樓一樓以特教生需求為主軸，設計專屬特教生的無障礙教學環境，除串聯特教班的多功能教室可進行生活訓練外，還有知動教室讓專業團隊為學生進行物理、職能、語言、心理等治療，符合個別化與適性化，為不同需求的學生量身訂做知識遊樂地。

西門國小校長陳進豐說，歌薰樓有15間教室，為符合科技城理念，每班都新裝86吋大尺寸互動觸控電視，多點觸控、減少強光反射，內建多樣應用程式可幫助老師準備教材、提高學生學習效率，營造智慧教室，感謝市府送給西門國小70年的最棒禮物。

林智堅說，自己上任以來積極推動新校園運動，以校園環境、師生需求為設計，陸續新建2校、重建34棟老舊校舍。西門國小歌薰樓新建築與原有校園不衝突且相互連結，一樓特教班、資源班、二與三樓一般教室，都感受到了孩子有更好的學習環境。