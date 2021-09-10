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「登不登陸影響都很嚴重」 氣象局曝周末雨勢 愈晚愈大

強颱燦樹將侵台 竹市府今開2級災害應變中心整備

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市消防局防颱整備，試運轉大型抽水機。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局防颱整備，試運轉大型抽水機。圖／新竹市政府提供

強颱璨樹逼近台灣，中央氣象局最快下午發布陸警，新竹市政府今天早上8點開設2級災害應變中心，市長林智堅提醒各單位做好防颱整備，如加強巡視易積淹水地區、地下道，確認水門、抽水機具、發電機運作正常，並進行水溝清淤，沙包整備等；另目前預計本周日風雨較大，但當日無戶外疫苗站開放，接種工作暫不受颱風影響。

竹市府指出根據中央氣象局資料，目前強颱璨樹位在新竹市南南東方約930公里，目前路徑向東調整，但七級暴風半徑180公里，仍可能影響新竹市，預計今天下午由晴轉多雲，明起影響逐漸明顯，週日雨量可接近或達大雨等級，最大陣風達9至10級。

新竹市消防局指出，10個分隊都以完成防汛機具整備工作，包含大型抽水機檢視、試運轉及小型抽水機試運轉等，並已將相關防汛設備整備上車，相關人員將持續掌握颱風最新動態，並24小時待命、第一時間受理轄內災情通報時即刻派員應變。

針對過去易淹水地區，環保局持續加強巡視，包括水溝蓋、洩水孔等清理狀況，以免雜物堵塞阻礙雨水宣洩，維持溝渠排水順暢。市府也提醒民眾一同注意，隨手撿拾、清理可能覆蓋在水溝蓋及洩水孔的樹葉、瓶罐、塑膠袋、報紙等雜物。

工務處則持續關注地下道抽水機及自動柵欄、水門、抽水站及滯洪池抽水機組狀況。交通處將注意路口號誌、停車場等公共設施，並加強檢視設施內抽水機、發電機等功能正常，包含593處號誌化路口運作情形、號誌人員24小時值班、111處CCTV監控車流情形、20處CMS發佈即時訊息。

竹市府民政處也說明，各區公所亦儲備水與乾糧等民生物資，也存放沙包、沙袋供民眾領用，歡迎有需要者洽詢各區區公所。也請里鄰長、里幹事待命，並加強巡檢易積淹水地區、巡查水溝是否暢通。如有災情，則啟動民眾通報作業，傳達正確訊息。

新竹市消防局防颱整備，檢視前進指揮所設備。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局防颱整備，檢視前進指揮所設備。圖／新竹市政府提供

新竹 淹水 氣象局

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