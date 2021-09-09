不受疫情水情影響 桃園蘆竹農會業績逆勢成長

今年初水情吃緊，桃園一期作停灌，原先農會預估收益會大受影響，但桃園市蘆竹區農會業績反而逆勢成長。農會總幹事陳春郎表示，由於員工行銷有力，今年農會業績截至8月底，比去年同期還增加2、300萬元，其中由彰化縣芳苑鄉農會輔導的「育能卵」一上架就秒殺，一個月可賣出3000箱。

陳春郎指出，農會業績不減反升，主因是員工大力促銷米、水果、蔬菜及雞蛋等農產品，尤其雞蛋相當搶手，每次到貨都秒殺，每月可賣3000箱，另目前產季已近尾聲的百香果今年已銷出7000盒，當季的文旦、水梨等水果，則因貨量不及民眾訂購的速度，正陸續消化訂單中。