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不受疫情水情影響 桃園蘆竹農會業績逆勢成長

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園蘆竹區農會原擔憂水情吃緊和一期停灌，收益會大受影響，結果今年業績截至8月底，比去年同期還增加2、300萬元。圖為桃園市長鄭文燦視察農會情形。記者朱冠諭/攝影
桃園蘆竹區農會原擔憂水情吃緊和一期停灌，收益會大受影響，結果今年業績截至8月底，比去年同期還增加2、300萬元。圖為桃園市長鄭文燦視察農會情形。記者朱冠諭/攝影

今年初水情吃緊，桃園一期作停灌，原先農會預估收益會大受影響，但桃園市蘆竹區農會業績反而逆勢成長。農會總幹事陳春郎表示，由於員工行銷有力，今年農會業績截至8月底，比去年同期還增加2、300萬元，其中由彰化縣芳苑鄉農會輔導的「育能卵」一上架就秒殺，一個月可賣出3000箱。

陳春郎指出，農會業績不減反升，主因是員工大力促銷米、水果、蔬菜及雞蛋等農產品，尤其雞蛋相當搶手，每次到貨都秒殺，每月可賣3000箱，另目前產季已近尾聲的百香果今年已銷出7000盒，當季的文旦、水梨等水果，則因貨量不及民眾訂購的速度，正陸續消化訂單中。

陳春郎表示，農會推銷的農產品開放民眾網購，並以宅配方式寄送，農會針對即將推出的五倍券也推出加碼優惠，只要消費滿500元，就贈送蘆峰米、農會麵或6粒裝蛋1盒；消費滿1000元，贈送金蘭醬油、蘆峰米加蘆峰紅茶包或800克燕麥片，預估業績可成長3至4成。

桃園蘆竹區農會原擔憂水情吃緊和一期停灌，收益會大受影響，結果今年業績截至8月底，比去年同期還增加2、300萬元。記者朱冠諭/攝影
桃園蘆竹區農會原擔憂水情吃緊和一期停灌，收益會大受影響，結果今年業績截至8月底，比去年同期還增加2、300萬元。記者朱冠諭/攝影

農會 桃園 雞蛋

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