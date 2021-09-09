力挺漁會產品 鄭文燦當一日接線生

新冠肺炎疫情影響魚貨買氣，桃園區漁會推出防疫鮮魚箱拚經濟，從6月銷售至今近5千箱，廣受民眾好評，近日因應中秋節再推限定版的「中秋鮮魚箱禮盒」，訂購滿2千元還可享免運優惠。

桃園市長鄭文燦今天下午到竹圍漁港擔任鮮魚箱一日接線員，替漁會推銷漁獲。他表示，此次推出的禮盒有800元、1200元和2000元三種價格，內容包括金目鱸魚清肉、去刺虱目魚肚、白蝦仁和虱目魚丸等，都是當季新鮮魚貨，而且已經處理好，只要簡單料理即可。

鄭文燦也說，今年因為疫情關係，桃園全面禁止在公園、風景區、遊樂區和露營區烤肉，不過民眾訂購，魚貨由產地直送到家，品質穩定有保障，非常適合中秋假期與家人共享。訂購電話：03-3830993（桃園區漁會）。