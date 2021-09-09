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對戰麟洋配 鄭文燦漏球笑：來當「肉粘」

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
奧運羽球男雙金牌選手麟洋配今日到桃園市光明國中，勉勵後輩並和市長鄭文燦切磋球技。記者朱冠諭/攝影
奧運羽球男雙金牌選手麟洋配今日到桃園市光明國中，勉勵後輩並和市長鄭文燦切磋球技。記者朱冠諭/攝影

奧運羽球男雙金牌選手麟洋配今日到桃園市光明國中，勉勵後輩並和市長鄭文燦切磋球技。鄭身著白色運動Ｔ和黑色短褲，看似有備而來，結果還是漏接好幾顆球，讓他笑稱今天根本不是來決戰光明頂，而是來當「肉粘」的。

光明國中是土地銀行種子訓練學校，選手莊宇傑、邱界廷今年4月奪得全中運羽球男雙金牌，兩人今天和王齊麟李洋對打，雙方一來一往表現精彩。

莊宇傑、邱界廷從小對羽球耳濡目染，邱界廷的父親是治平高中羽球教練，父親教球時，不到5歲的他就在一旁揮拍模仿。莊宇傑念幼稚園時，就跟著愛打球的父親到球館切磋球藝。兩人國小參加校隊的表現不算突出，但國中教練發現他們擁有比同齡學生更好的穩定度，決定培養他們成為雙打搭檔。

教練莊偉廷表示，兩人首次搭配時能力不足，國二時先讓兩人各自和學長搭檔，每天訓練球技和肌耐力，等到能力都提升後才合體。邱界廷和莊宇傑笑稱，兩人不僅是同班同學，國三之後還成為室友，靠每天朝夕相處培養絕佳默契。

莊宇傑、邱界廷去年參加全國羽球國中盃，是國三合體的第一場大型比賽，卻只打了3場就意外在64強提前止步，雖然一度心灰意冷，但兩人馬上檢討缺失並調整心態，過了半年後，在今年4月的全中運，勢如破竹連贏6場比賽。

王齊麟、李洋在友誼賽後勉勵後輩，努力不一定會成功，但不努力一定不會成功，「堅持所愛」慢慢就會挖到寶藏，享受站在舞台帶來的成就感。

鄭文燦表示，光明國中羽球隊今年全中運羽球項目拿下1金1銀1銅，創校史最佳紀錄，也為桃園拿下近15年來羽球首金的最佳成績，今天他至光明國中頒發加菜金20萬元，市府也將安排1位運動傷害防護員，在明年全中運期間協助選手。

奧運羽球男雙金牌選手麟洋配今日到桃園市光明國中，勉勵後輩並和市長鄭文燦切磋球技。記者朱冠諭/攝影
奧運羽球男雙金牌選手麟洋配今日到桃園市光明國中，勉勵後輩並和市長鄭文燦切磋球技。記者朱冠諭/攝影
奧運羽球男雙金牌選手麟洋配今日到桃園市光明國中，勉勵後輩並和市長鄭文燦切磋球技。記者朱冠諭/攝影
奧運羽球男雙金牌選手麟洋配今日到桃園市光明國中，勉勵後輩並和市長鄭文燦切磋球技。記者朱冠諭/攝影
光明國中選手莊宇傑、邱界廷今年4月奪得全中運羽球男雙金牌，兩人今天和王齊麟、李洋對打，雙方一來一往表現精彩。記者朱冠諭/攝影
光明國中選手莊宇傑、邱界廷今年4月奪得全中運羽球男雙金牌，兩人今天和王齊麟、李洋對打，雙方一來一往表現精彩。記者朱冠諭/攝影

桃園 鄭文燦 王齊麟 李洋 羽球

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