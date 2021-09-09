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竹市議會提案要市府建議中央普發1萬元 市府：尊重

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會臨時會今天審議多項提案。圖／新竹市議會提供
新竹市議會臨時會今天審議多項提案。圖／新竹市議會提供

新竹市議會臨時會今天聯席審議提案，議長許修睿與副議長余邦彥提案獲16名議員連署，要求市府向中央政府建議「普發現金1萬元」，達紓困與振興之效，該提案無人反對照案通過，議會將議決案送市府要求依規辦理。竹市府下午回應，尊重議會提案。

竹市議會臨時會今天審議的第1項提案，就是由國民黨團提出的議案，內容提到三級警戒造成國內產業衝擊，許多人失業、放無薪假，店面也被迫關門，但紓困只針對個別族群，要求市府應以正式公函或其他官方管道向中央政府提出普發現金1萬元的建議。

議會審議該項提案時，沒人提出討論，也無人反對，最後照案通過。市議會指出，所有議員都同意該提案內容，並無意見，照案通過後，會將決議案送交市府，請市府依提案內容辦理，應向中央建議普發現金，但此議案確實僅屬建議性質，無強迫性。

民進黨市議員陳建名在今天審議提案前，已表態不認同該提案，他說，疫情確實造成許多產業包含餐飲、娛樂、幼教等產業衝擊，但政府部門這段時間已經竭力透過紓困等方案，將公家資源分配給需要的人，現階段應是補足缺口，而並非一味普發現金。

新竹市政府因應振興五倍券將上路，初步針對觀光旅遊、購物消費規畫竹市的加碼方案，包括周周來新竹住宿抽Gogoro、店家消費滿額登錄抽汽車等好康活動，希望趁五倍卷商機，吸引更多遊客來訪新竹、買爆新竹，也將視實際狀況再加碼，刺激買氣。

新竹 民進黨 紓困振興

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