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65歲以上長者接種第2劑 苗栗免預約村里造冊發通知單

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府下午宣布，縣內65歲以上長者第2劑疫苗接種，採免預約、按村里別造冊、發放通知單方式辦理。本報資料照
苗栗縣政府下午宣布，縣內65歲以上長者第2劑疫苗接種，採免預約、按村里別造冊、發放通知單方式辦理。本報資料照

苗栗縣政府今天下午宣布，縣內65歲以上長者第2劑疫苗接種，採免預約、按村里別造冊、發放通知單方式辦理。縣長徐耀昌表示，由於許多長者反映不會上網預約，擔心打不倒第2劑，因此苗栗縣將依照65歲以上長者第1劑施打名冊造冊，於本周陸續發放通知書給長者，屆時只要接到施打通知單，依上面的日期、時間前往指定社區接種站或衛生所接種即可。

苗栗縣衛生局表示，因這期疫苗中央分2梯次（9月14日、9月18日）撥配，為避免群聚接種將採分梯安排，80歲以上長者於9月15日起接種，65歲以上長者於19日起接種，因中央「目前並尚未開放長輩混打」，這次接種疫苗為AZ。接種長者請記得要攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單，若黃卡遺失，請先到轄區衛生所申請補發黃卡，並在接種站現場提供工作人員檢核及登錄接種資訊。

衛生局指出，第八輪AZ疫苗預約，對象為9月10日前已接種AZ第1劑，且間隔滿10周以上民眾符合第2劑接種；7月19日前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲的民眾接種第1劑。開放預約時間自9月10日上午10時至12日中午12時止，苗栗縣符合以上資格民眾有2萬3404人可收到簡訊；施打時程預計在9月15日至23日，衛生局已協調18鄉鎮市衛生所、13家醫院及41家診所設立疫苗接種站提供鄉親所需，也請預約完成民眾，依預約時間，證明文件健保卡、身分證前往，若是施打第2劑者須記得疫苗黃卡一併攜往接種。

縣府指出，苗栗縣今日無新增新冠肺炎確診個案，呼籲民眾防疫仍不能鬆懈，截至今天苗栗縣已49天無本土案例發生，累計本土病例549例、境外移入14例，其中3例死亡。縣內因出現確診者足跡，8日下午已於通霄鎮拱天宮停車場辦理社區抗原篩檢，共230人參加篩檢，全數陰性，請鄉親安心。

衛生所 AZ疫苗 苗栗縣

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