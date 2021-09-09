苗縣第2間失智友善館成立 打造全方位預防及照護服務
失智症是高齡社會重要課題，苗栗縣政府響應國際失智症月，今天在頭份市忠孝社區活動中心授牌成立全縣第2家失智友善館，打造全方位預防及照護服務，縣長徐耀昌希望大家都能夠成為友善天使，用愛支持、關懷、協助失智者及家庭。
縣政府跨局處合作，由衛生、社會、警局、教育、長照中心、原民中心等相關單位組成失智症工作小組，制定失智症預防及照護推廣工作，建構失智症者的社區支持與照護網絡，讓失智者在熟悉的環境中維持正常生活，去年在公館鄉仁安社區成立第1家失智友善館，今天成立第2家頭份市忠孝社區友善館，還計畫將在高齡者最多的獅潭鄉新店社區成立。
忠孝社區今天授牌成立，徐耀昌與社區長輩、失智者等一起捏陶、跳韻律操，參觀益智遊戲，由徐耀昌、縣議員徐功凡、縣府衛生局長張蕊仙，授牌忠孝里長王秀華、忠孝社區發展協會理事長黃昱綺，並頒發為恭醫院、忠孝社區發展協會等單位，感謝企業組織共同營造友善環境，在疫情期間自主培訓1200名員工成為友善天使，關懷需要協助的長輩。
徐耀昌指出，忠孝社區在9月國際失智症月成立失智友善館，意義深遠，將結合在地醫療院所，定期諮詢專家學者意見，推動全方位預防及照護服務，館內提供相關照護書籍、益智桌遊，並規畫辦理健康促進活動、失智照護者學習與紓壓課程，期透過友善社區的支持系統，兼顧照護者的身心健康，期盼公部門、醫療單位、社區、企業組織共同努力下，打造苗栗成為有愛、友善的健康幸福城市。
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